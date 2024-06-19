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台虎營收大成長 7月增台中飛名古屋、東京、釜山

中央社／ 台北19日電

台灣虎航今天舉行股東會，公布1至5月營收較去年增50%，營運持續成長，7月將新增台中飛日本及韓國3條航線，包括名古屋、東京成田及釜山。

台灣虎航發布新聞稿，延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，今年第1季整體營收達新台幣42.47億元、年增64%，營業盈餘達12.36億元、年增124%，稅後淨利8.61億元，EPS達1.92元，擺脫疫情期間的累計虧損，每股淨值達11.35元，獲利表現持續攀升。

台灣虎航表示，展望今年旅遊需求旺盛，累計1至5月營收較去年增加50%；推估全年獲利將大幅超越去年。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運至今，目前已有27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

台灣虎航表示，7月將開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局達38條航線，提供民眾更豐富多元的選擇。

台灣虎航已於去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，預計今年申請完成轉板一般板上市。

台灣虎航 日本 航線

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