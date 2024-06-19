台虎股東會／獲利可望超越去年 2024年首季每股淨值達11.35元

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘表示，已於去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並將於今年申請完成轉版一般版上市的目標，朝飛安第一，永續經營、保障股東權益的經營理念向前邁進。

19日上午於台北諾富特華航桃園機場飯店舉行股東常會，延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，今(2024)年第一季再次繳出自我超越的亮眼成績。

整體營收達42.47億、年增64%，營業盈餘達12.36億、年增124%，稅後淨利8.61億，EPS達1.92元，三率(毛利率、營業淨利率、純益率)持續優於同業，擺脫疫情期間的累計虧損，每股淨值達11.35元，獲利表現持續攀升。

陳漢銘在報告中充滿信心表示，2023年，對台灣虎航來說，是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，在擺脫疫情三年的考驗，受惠於旅遊市場的回溫，台灣虎航團隊展現全力衝刺、營運復甦反轉的企圖心，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，以帶給疫後旅運需求更多元、豐沛的選擇與商機。

延續去年的好表現，今年第一季的成績同樣有目共睹，整體營收42.47億，稅後淨利8.61億，EPS達1.92元，皆較去年成長外，展望今年旅遊需求續強，累計1-5月營收較去年增加50%；以此態勢推估，全年獲利大幅超越去年可期，團隊將以豐碩的股利政策為目標，回饋並答謝股東及投資人的支持。

陳漢銘也補充，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線至今，目前已達27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；待下個月(7月) 正式開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局將達38條航線，提供民眾更豐富多元的選擇。 台灣虎航董事長陳漢銘(右)於股東常會進行致詞。業者提供

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