富邦媒股東會／通過配發15.3元股利 蔡明忠：盼成多元科技電商

富邦媒momo購物（8454）19日舉行股東會，通過每股配發14.8元現金股利，同時資本公積轉增資，每股配發0.5元股票股利，總計每股將發出15.3元股利。董事長蔡明忠表示，大環境仍充滿不確定性，但台灣線上購物市場仍有很大成長空間，momo購物擘劃三大企業引擎，期待下階段變成多元化科技電商。

蔡明忠指出，momo購物去年營收超過一千億元，來到1,092億元，稅後淨利約36億元，創下歷史新高，也為台灣電商創下里程碑。

蔡明忠表示，今年是momo購物創立20周年，今年大環境仍充滿不確定性，通貨膨脹挑戰存在，產業變化及ESG熱潮，考驗企業經營，去年momo購物著手擘劃三大企業引擎，期待下一個階段的變成多元化科技電商。

蔡明忠指出，momo購物啟動「零售媒體廣告平台」，將momo累積多年來的大數據資料，幫助品牌客戶精準行銷，活化數據流量變現，同時電視購物也轉型朝向社交型商務，推出「momo主題式直播間」，深化供應商與會員黏著度，而第三個成長引擎則是剛上線的「mo店＋」邀請優質店家上線，開創嶄新線上購物模式。

展望未來產業趨勢，蔡明忠認為，台灣線上購物占整體零售市場約12%，相較於美國及韓國的20%，台灣市場還有很大的成長空間。

而面對永續趨勢，蔡明忠指出，momo購物除追求穩健成長，也攜手消費者及供應鏈，建構永續生態圈，並打造「綠活會員」，吸引39萬會員響應，更要持續發揮影響力，鼓勵永續生態鏈。

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