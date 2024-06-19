王品首推年中慶 瘋美食5倍奉還、再抽888點

王品（2727）首次推出年中慶，即日起到6月30日，王品瘋美食會員到集團旗下25個品牌用餐，每筆消費使用瘋點數扣點，有機會獲得瘋點數五倍奉還，要讓鐵粉有得吃又有得拿。即日起到7月31日，至門店消費800元、滿5筆以上，就有機會抽瘋點數888點。即日起到7月16日，到王品瘋美食領券，符合消費門檻，還可到「陶板屋」、「品田牧場」領串串蝦佐酪梨醬或三味酥炸牡蠣贈菜一份，且有機會抽中iPhone 15、品牌套餐券等好禮。

王品年中慶首登場，凡王品瘋美食會員到集團旗下25個品牌門店消費，每筆消費付款使用瘋點數扣點，能獲得1次抽獎機會、消費2次並皆有扣點，則獲得2次抽獎機會，依此類推，有機會獲得5倍奉還瘋點數扣點，抽獎次數無上限，吃越多，中獎機率越高。出示品牌折價截圖，就可享有半隻法式焗烤龍蝦買一送一、韓式牛小排現打5折等好禮。活動自即日起至6月30日為止。

歡樂暑假就是要用力吃，到門店使用王品瘋美食結帳，單筆消費金額滿800元，累積五筆以上，就有機會抽中瘋點數888點，累積的王品瘋美食點數，可以於下次消費折抵，1點折抵1元，超級划算，活動即日起到7月31日為止。

呼叫抹茶控開吃，「陶板屋」、「品田牧場」與日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」攜手合作，推出一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜、厚切腰內一〇八抹茶綠、一〇八宇治金時奶酪等6款抹茶聯名新品，即日起到7月16日，前往王品瘋美食領券，到全台「陶板屋」消費兩客套餐，任一客含抹茶聯名商品，憑券即贈價值299元串串蝦佐酪梨醬一份。

至「品田牧場」消費2客以上套餐，其中一客是厚切腰內豬排一〇八抹茶綠套餐，憑券送三味酥炸牡蠣一份。完成兩張票券指定條件，除了有機會把iPhone15帶回家，還可抽「陶板屋買1送1券」及「品田牧場338元套餐券」。