快訊

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

熱死人了！聖城麥加氣溫飆51.8度 逾550名朝聖客被熱死、2000多人須治療

王品首推年中慶 瘋美食5倍奉還、再抽888點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品首推年中慶，至門店單筆消費800元、滿5筆以上，還有機會抽瘋點數888點。王品/提供
王品首推年中慶，至門店單筆消費800元、滿5筆以上，還有機會抽瘋點數888點。王品/提供

王品（2727）首次推出年中慶，即日起到6月30日，王品瘋美食會員到集團旗下25個品牌用餐，每筆消費使用瘋點數扣點，有機會獲得瘋點數五倍奉還，要讓鐵粉有得吃又有得拿。即日起到7月31日，至門店消費800元、滿5筆以上，就有機會抽瘋點數888點。即日起到7月16日，到王品瘋美食領券，符合消費門檻，還可到「陶板屋」、「品田牧場」領串串蝦佐酪梨醬或三味酥炸牡蠣贈菜一份，且有機會抽中iPhone 15、品牌套餐券等好禮。

王品年中慶首登場，凡王品瘋美食會員到集團旗下25個品牌門店消費，每筆消費付款使用瘋點數扣點，能獲得1次抽獎機會、消費2次並皆有扣點，則獲得2次抽獎機會，依此類推，有機會獲得5倍奉還瘋點數扣點，抽獎次數無上限，吃越多，中獎機率越高。出示品牌折價截圖，就可享有半隻法式焗烤龍蝦買一送一、韓式牛小排現打5折等好禮。活動自即日起至6月30日為止。

歡樂暑假就是要用力吃，到門店使用王品瘋美食結帳，單筆消費金額滿800元，累積五筆以上，就有機會抽中瘋點數888點，累積的王品瘋美食點數，可以於下次消費折抵，1點折抵1元，超級划算，活動即日起到7月31日為止。

呼叫抹茶控開吃，「陶板屋」、「品田牧場」與日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」攜手合作，推出一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜、厚切腰內一〇八抹茶綠、一〇八宇治金時奶酪等6款抹茶聯名新品，即日起到7月16日，前往王品瘋美食領券，到全台「陶板屋」消費兩客套餐，任一客含抹茶聯名商品，憑券即贈價值299元串串蝦佐酪梨醬一份。

至「品田牧場」消費2客以上套餐，其中一客是厚切腰內豬排一〇八抹茶綠套餐，憑券送三味酥炸牡蠣一份。完成兩張票券指定條件，除了有機會把iPhone15帶回家，還可抽「陶板屋買1送1券」及「品田牧場338元套餐券」。

消費 牧場 王品

延伸閱讀

台中人的高CP值寶藏美食！旱溪夜市「300元9塊炸雞桶」夯爆了 多種口味「爆汁雞腿、甜不辣」吃不膩 老闆強推也必點

公民時事題／賴清德520國宴融合5族群美食 珍奶市場產生變化？

台中美食口袋名單！北海道經典「職人級燒肉丼」驚豔上桌

王品今舉行股東會 宣布配發史上最高股利14.94元

相關新聞

好市多首度在台招募供應商

看準全球與台灣消費市場的發展潛力，好市多（Costco）昨天宣布在台擴大招募合作供應商。好市多台灣區副總經理王友玫表示，...

台化：下半年審慎樂觀 董座洪福源預期本季營收將成長

台化昨（18）日召開股東常會，董事長洪福源表示，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品...

台化董座看全年獲利…更上層樓

大陸石化新增產能瘋狂開出，規模是天文數字，台化昨（18）日舉行股東會，小股東呼籲台化能借鏡台積電，提出改善方案。台化董事...

好市多揪台廠打世界盃 首度在台公開招募供應商

好市多看好台灣製造，找台廠打世界盃。全球大型連鎖量販巨擘好市多（Costco），昨（18）日宣布在台擴大招募合作供應商，...

本土商品海外熱銷 出列

國外好市多，偏愛台灣味。好市多（Costco）不僅持續引進市場廣受歡迎的國際化商品，台灣有許多品質優良、別具特色的自有品...

徐旭東：遠百持續展店

徐旭東看好景氣，遠百將持續展店。遠百昨（18）日召開股東常會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東表示，「對零售業展望看好，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。