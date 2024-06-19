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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

台化董座看全年獲利…更上層樓

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

大陸石化新增產能瘋狂開出，規模是天文數字，台化（1326）昨（18）日舉行股東會，小股東呼籲台化能借鏡台積電（2330），提出改善方案。台化董事長洪福源回應，目前這麼困難環境，台化仍然是賺錢的公司，去年賺的比前年多，相信今年仍會比去年更好。

洪福源指出，石化業與半導體產業不能比較，面對嚴峻的環境，台化經營團隊「稱不上不是世界第一、但卻是世界前茅」。許多股東對台化股價下滑有很大的疑慮，「股價我沒辦法控制，但是公司絕對是強而有力在管控」。

洪福源表示，目前公司賺的少的主因，是大陸的產品在世界各地大量傾銷，這方面台化無法控制，但是會設法減少衝擊，透過差異化的規劃，產品「不賣大陸，改賣到世界各國；不賣一般品，賣差異品」，雖然營運總量會較少，但是面臨的衝擊也會少很多。

中國大陸新增石化產品產能情況，洪福源用「太瘋狂」來形容，以PTA （純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維）為例，年產能高達8,000萬噸，這是天文數字，且開工率甚至達到九成。

台化 洪福源 股東會

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