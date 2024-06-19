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好市多首度在台招募供應商

聯合報／ 記者嚴雅芳徐牧民／台北報導

看準全球與台灣消費市場的發展潛力，好市多（Costco）昨天宣布在台擴大招募合作供應商。好市多台灣區副總經理王友玫表示，這是好市多首次在台灣公開尋求供應商，且商品範疇不限食品、生鮮，而是全品項、只要是好的產品都歡迎業者前來提案。除了希望藉此提供會員更加升級的產品選購，也盼協助台灣供應商邁向國際化，與好市多共同拓展全球市場。

好市多在台擁有超過四百萬會員。王友玫表示，內部發現，消費者對於生活非必需品的採購增加，玩具、美容保健品及園藝用品等類別商品成長強勁。隨著國際化，台灣本土商品在國際上有很大商機，尤其是食品類，相當受美、加等國歡迎。

王友玫說，每個月內部定期的全球月會上，各國賣場都會介紹、分享獨特商品，台灣好市多不少熱銷的本土商品因此被看見，進而進入其他國家及市場，像是阿舍乾麵目前在美、加、墨、澳等國的好市多銷售，北海鱈魚香絲在美、加、陸都很受歡迎，喜年來蛋捲也已進軍美、陸等地市場，且已是當地好市多常態性上架商品。

另外，台灣在國外賣場也十分熱門的商品，還包括鳳梨酥、芭樂檸檬綠茶等台灣味產品，同樣掀起風潮，其中芭樂綠茶販售僅一周就在部分門市銷售一空，而台灣食品品牌「雪之戀（Yuki & Love）」在美國好市多限量上架多種口味雪花餅，也引發美國消費者的搶購熱潮。

好市多此次在台尋找合作夥伴有四大條件，首先是品質要求，應由供應商保證，確保商品的規格與品質；其次是包裝要求，產品包裝應以環保及棧板陳列為考量，並符合台灣的包裝規範；第三是產品類別，根據產品供應形式及性質，主要分為賣場商品、尋寶商品、季節性商品三種類型，其中賣場商品包括日常營業或個人所需的產品，尋寶商品指的是高價值、高形象，僅會有一次在賣場或是網路不定期出現的產品。另，季節性商品將會在每年特定時間販售的產品。

最後則是在採購報價方面，期望所有供應商能夠一貫地並自願針對所有商品，提供可能的最低成本報價。若未能始終如一並自願履行此報價規定，好市多將永久終止該廠商作為採購貨源的資格。

好市多 美國 賣場

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