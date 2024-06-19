快訊

府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台化：下半年審慎樂觀 董座洪福源預期本季營收將成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台化董事長洪福源。記者林俊良／攝影
台化董事長洪福源。記者林俊良／攝影

台化（1326）昨（18）日召開股東常會，董事長洪福源表示，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，預估合併營收將優於首季，對下半年也將審慎樂觀地看待。

台化昨日股東會，通過去年財報並通過配發現金股利每股1.25元，股東會並進行董事改選，洪福源以第一高票當選新任董事，並於隨後召開新任董事會中，獲推選續任董事長。

洪福源在股東會致詞時表示，2023年通膨抑制全球景氣，美中貿易紛爭及俄烏、以哈等地緣政治衝突持續擴大，影響全世界經濟動能。

台化董事長洪福源談話要點
台化董事長洪福源談話要點

中國大陸新增產能持續投放，供給端過剩，房地產市場低迷影響，經濟疲弱陷入通縮，導致消費端需求保守，壓抑產品需求與價格， 預期今、明兩年仍會持續，但也會逐步改善。

針對今年表現，洪福源指出，農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，幸好投資利益改善，加上寧波廠營運改善，芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯的利差，第1季整體營運比去年第4季進步。

他進一步指出，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下震盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上台化第2季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第1季。

至於下半年，洪福源強調，美國通膨仍在高檔，降息期程一直往後推遲，歐洲與大陸經濟表現仍然保守，過剩產能需要時間消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟的動力仍可看得到，企業投資及民間消費將提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，審慎樂觀地看待下半年。

國際油價 洪福源 股東會

延伸閱讀

台化董事長洪福源：石化公司做水力發電 全球只有我們

南韓央行怪罪通膨壓不下的原因：民眾太愛買精品

台化小股東盼借鏡台積電 董座洪福源：會反省

市場風險情緒升溫 國際油價揚升

相關新聞

好市多首度在台招募供應商

看準全球與台灣消費市場的發展潛力，好市多（Costco）昨天宣布在台擴大招募合作供應商。好市多台灣區副總經理王友玫表示，...

台化：下半年審慎樂觀 董座洪福源預期本季營收將成長

台化昨（18）日召開股東常會，董事長洪福源表示，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品...

台化董座看全年獲利…更上層樓

大陸石化新增產能瘋狂開出，規模是天文數字，台化昨（18）日舉行股東會，小股東呼籲台化能借鏡台積電，提出改善方案。台化董事...

好市多揪台廠打世界盃 首度在台公開招募供應商

好市多看好台灣製造，找台廠打世界盃。全球大型連鎖量販巨擘好市多（Costco），昨（18）日宣布在台擴大招募合作供應商，...

本土商品海外熱銷 出列

國外好市多，偏愛台灣味。好市多（Costco）不僅持續引進市場廣受歡迎的國際化商品，台灣有許多品質優良、別具特色的自有品...

徐旭東：遠百持續展店

徐旭東看好景氣，遠百將持續展店。遠百昨（18）日召開股東常會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東表示，「對零售業展望看好，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。