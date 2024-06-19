台化：下半年審慎樂觀 董座洪福源預期本季營收將成長
台化（1326）昨（18）日召開股東常會，董事長洪福源表示，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，預估合併營收將優於首季，對下半年也將審慎樂觀地看待。
台化昨日股東會，通過去年財報並通過配發現金股利每股1.25元，股東會並進行董事改選，洪福源以第一高票當選新任董事，並於隨後召開新任董事會中，獲推選續任董事長。
洪福源在股東會致詞時表示，2023年通膨抑制全球景氣，美中貿易紛爭及俄烏、以哈等地緣政治衝突持續擴大，影響全世界經濟動能。
中國大陸新增產能持續投放，供給端過剩，房地產市場低迷影響，經濟疲弱陷入通縮，導致消費端需求保守，壓抑產品需求與價格， 預期今、明兩年仍會持續，但也會逐步改善。
針對今年表現，洪福源指出，農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，幸好投資利益改善，加上寧波廠營運改善，芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯的利差，第1季整體營運比去年第4季進步。
他進一步指出，進入第2季傳統旺季，國際油價維持80美元上下震盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上台化第2季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第1季。
至於下半年，洪福源強調，美國通膨仍在高檔，降息期程一直往後推遲，歐洲與大陸經濟表現仍然保守，過剩產能需要時間消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟的動力仍可看得到，企業投資及民間消費將提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，審慎樂觀地看待下半年。
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