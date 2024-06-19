蔡司竹科創新中心 啟用

為就近服務半導體客戶，德國光學大廠蔡司（ZEISS）昨（18）日於竹科舉行台灣首座斥資逾3億元的「創新中心」落成啟用典禮，蔡司台灣總經理章平達表示，創新中心是蔡司加強投資台灣的開端，蔡司來台投資雖然較晚，但會加速，未來十年規劃持續在台灣投資逾百億元。

昨天啟用典禮除經濟部、竹科管理局官員出席，還有前台積電研發副總、有「浸潤式微影之父」美譽的清華大學半導體研究學院院長林本堅，以及台積電（2330）品質暨可靠性、營運／先進封裝技術暨服務副總何軍等人站台。

章平達說，蔡司在南韓、德國及美國均設有創新中心，主要是服務當地市場客戶。不同於這些地區的創新中心，台灣創新中心更注重先進製程開發，與領導企業合作研究解決方案。

章平達說，蔡司在台長遠發展計畫是未來十年持續投資100億元，對台灣產業深具信心，且願意加碼投資；除半導體方案外，蔡司在台灣還有醫療技術、顯微鏡解決方案、工業量測解決方案、視力保健暨光學消費品事業。

蔡司竹科創新中心中引進蔡司Crossbeam Laser電子顯微鏡，並搭載飛秒雷射於樣品交換室，一舉將切割速度較傳統的FIB提升6,000倍，切割時間從原長達117天縮短為半小時，大幅降低檢測成本。

目前全球最昂貴半導體製程用極紫外光（EUV）微影設備的光學鏡頭就是蔡司獨家提供。昨天蔡司的簡報中秀出5月16日台積電當時總裁、本月升任董事長的魏哲家造訪艾司摩爾（ASML）後，又拜會蔡司德國總部的大合照，顯示出蔡司產品受到半導體晶圓廠重視。

商品推薦