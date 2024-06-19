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國揚買基隆最美星巴克
被評選為最美的星巴克之一的星巴克「基隆新豐門市」，2020年富代投資以1.1億元買下，今年1月再易主，由國揚集團旗下神揚建設以同樣1.1億元金額無貸款接手367.41坪的透天店面。
星巴克「基隆新豐門市」是由溫泉會館改建，2017年底開幕，因設計規劃富有意境，曾被評選為基隆最美的星巴克之一。據實價登錄網資料顯示，該店2020年由富代投資以1.1億元購入，持有近四年，今年1月再易主，由神揚建設以同樣1.1億元、無貸款接手。
據實價資料顯示，該案交易標的為367.41坪透天店面，土地面積約931.77坪；據了解，星巴克租約已到期，國揚仍在規劃設計中，朝住宅新案準備，尚無推案時間表。
台灣房屋基隆新豐加盟店店長周威鋒表示，該店面位在中正區新豐街巷內，為兩層樓透天，建築屋齡僅15年，前身為溫泉會館，土地使用分區為住一用地，未來建商可規劃興建住宅大樓新案。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該透天店面位於巷底，地勢居高臨下，景觀清幽。
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