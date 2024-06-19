柯承恩：台日合作 創新突破

台灣上市櫃公司協會17日舉辦「東方領袖講座」，由台灣大學管理學院名譽教授、亞太產學合作協會理事長柯承恩以「台日產業合作的契機與挑戰」為題發表演講，他指出，小國家須有大戰略，台灣須透過國際合作「打團體戰」，才能讓產業發展更好，而日本地理位置與我國相近，文化背景相似的吸引力，更能建構友善與信賴的關係。

「東方領袖講座」由台灣上市櫃協會理事長黃偉祥開場，他提到，今年6月台灣舉辦2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將台灣AI產業帶出一波高潮，也激勵台股創高，不過，這樣的高點也許只是一時，要如何維持，仍須各產業共同努力，在兩岸情勢尚未改善前，企業能做的是分散供應鏈，前往東南亞、北美甚至日本投資，都是選項。

柯承恩指出，台灣整體與數位競爭力上仍具有相當的優勢，且台灣產業種類豐富，是中型經濟體中的翹楚，半導體製造業更在全球供應中扮演要角，ICT科技運用普及，產業鏈完整，製造效率優異，放眼國際仍具備高度競爭力。

雖然說台灣競爭力強，不過，柯承恩也提到，台灣資源不多、人才有限，缺乏內循環優勢，因此需要強化連結國際，與夥伴形成互補，而鄰近的日本就是一個相當不錯的選擇。

柯承恩指出，日本雖然在近年世界競爭力排行上比不上台灣的快速成長，然而日本卻擁有相當豐厚的文化底蘊，這也是台灣人非常喜歡前往旅遊的原因。

柯承恩說，日本的科技發展比起台灣算是起步相當早，政府也傾盡全力培植科技領域相關人才，而在前瞻科技運用方面，包含能源、超級電腦、人工智慧（AI）、量子力學等，都具有一定程度研發能量。

不過，柯承恩也說，日本的科學與技術有堅強基礎，但也因為文化背景的關係，有著「工藝精神」，很多事情都必須追求極致完美，進而導致他們在過去幾年，面臨企業轉型速度跟不上科技的發展，成為大家口中「失落的30年」。

柯承恩分析，日本在高端設備與關鍵材料零組件方面，仍在全球供應鏈中具備重要地位，例如半導體設備約占三分之一，材料與零組件約占二分之一；而台灣具備高效率的製造量能，如果台日之間可以發展出適當合作模式，將有機會互相激勵、創新突破，創造新商機。

柯承恩表示，台日地理位置相近，文化背景也相似，更能建構友善與信賴的關係。