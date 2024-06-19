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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

徐旭東：遠百持續展店

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

徐旭東看好景氣，遠百（2903）將持續展店。遠百昨（18）日召開股東常會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東表示，「對零售業展望看好，目前店面數還不夠多，未來還要持續展店。」遠百將朝向國際化百貨零售集團布局。

關於今年營運展望，總經理徐雪芳表示，寶慶店已啟動改建，並規畫在新北市TPARK園區再增新據點；遠東Garden City巨蛋店5月底登場，是台北市中心最大的購物商場；大陸重慶遠東城也於5月初試營運，每日80萬的客流基礎，將帶動大陸成長動能。

展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能邁進，未來目標將要更國際化。

遠百指出，新的據點座落在TPARK園區，該園區總面積約24公頃面積，約60%作為產業用地，40%為公共設施使用，同時也規畫住宅區與商業展售空間，以及停車場用地、台電變電所，以滿足園區工作、生活、休閒需求。對即將增設的百貨據點，遠百表示，此案主要是BOT，地下連通到亞東醫院捷運站，百貨主體7層樓，樓高約6米，賣場面積一萬坪，8樓為大廳，以上至19樓是辦公大樓。

遠百指出去年營運亮眼，主因於轉投資的遠東SOGO、愛買量販店、City’Super超市表現亮眼，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。

關於台積電（2330）在台設廠帶動周邊環境，徐雪芳說，遠百在中南部都有設點，隨著台積電的進駐，南部市場越來越好，也會持續評估各縣市的新據點計畫。

台積電 網購

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