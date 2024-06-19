本土商品海外熱銷 出列

國外好市多，偏愛台灣味。好市多（Costco）不僅持續引進市場廣受歡迎的國際化商品，台灣有許多品質優良、別具特色的自有品牌產品，例如阿舍乾麵、北海鱈魚香絲等，在與好市多合作下，也已成功銷售至橫跨亞洲、北美洲的賣場，備受國外客層的歡迎。

好市多台灣區副總經理王友玫表示，每個月內部定期的全球月會上，各國賣場都會介紹、分享獨特商品，台灣好市多不少熱銷的本土商品也因此被看見，進而進入其他國家及市場，接觸更多海外會員，並提升品牌知名度，開拓國際化新商機。

像是阿舍乾麵目前有在美國、加拿大、墨西哥和澳洲等國家好市多銷售，北海鱈魚香絲在美國、加拿大、中國Costco都很受歡迎，喜年來蛋捲也已進軍美國、中國等地市場，且已是當地Costco常態性上架商品。

其中，阿舍乾麵是目前進駐到最多不同國家Costco賣場的台灣本土品牌，一年在海外可以銷售千萬包，包括油蔥，麻辣，擔擔麵口味都深受消費者歡迎，原味更是熱銷榜上銷售最強口味。

另外，台灣在國外賣場也十分熱門的商品，還包括鳳梨酥、芭樂檸檬綠茶等台灣味產品，同樣掀起風潮，而台灣食品品牌「雪之戀（Yuki & Love）」在美國好市多限量上架多種口味雪花餅，也引發消費者搶購。

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