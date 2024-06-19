好市多揪台廠打世界盃 首度在台公開招募供應商

好市多看好台灣製造，找台廠打世界盃。全球大型連鎖量販巨擘好市多（Costco），昨（18）日宣布在台擴大招募合作供應商，不限品項都可報名提案，要揪台廠一起進軍全球市場。

好市多台灣區副總經理王友玫表示，這是好市多首次在台灣公開尋求供應商，且商品範疇不限食品、生鮮，而是全品項、只要是好的產品都歡迎業者前來提案。此舉有兩大目的，除了希望給會員更優質的選擇，也盼助台灣供應商邁向國際。

Costco為全球第一大連鎖會員制倉儲式量販店，在美國已有近50年的歷史，在美國擁有600多家店、加拿大100多家、墨西哥40幾家，全球合計870個賣場、座落14個國家區域，僅台灣單一市場就擁有超過400萬會員，其全球規模可以想見。若台灣商品進入Costco，將有助提升品牌國際知名度。

好市多首度在台公開招募供應商

王友玫表示，Costco最新一季的財務表現，本季營收與獲利均超越分析師預期；內部發現，由於通膨趨緩，消費者對於生活非必需品的採購增加，玩具、美容保健品及園藝用品等類別商品成長動能強勁。

王友玫觀察，隨著國際化，台灣本土商品在國際上有很大商機，尤其是食品類，相當受美、加等國歡迎，Costco首次在台公開尋找合作夥伴，就是希望將優質而獨特的台灣商品推廣到全球。

Costco此次在台尋找合作夥伴有四大條件，首先是品質要求，應由供應商予以保證，確保商品的規格與品質。其次是包裝要求，產品包裝應以環保及棧板陳列為考量，並必須符合台灣的包裝規範。第三是產品類別，根據產品供應形式及性質，主要分為賣場商品、尋寶商品、季節性商品三種類型。

其中，賣場商品包括日常營業或個人所需的產品。尋寶商品指的是高價值、高形象，僅會有一次在賣場或是網路不定期出現的產品。另，季節性商品將會在每年特定時間販售的產品。

至於採購報價，好市多說，期望所有供應商能夠一貫地並自願針對所有商品，提供可能的最低成本報價。若未能始終如一並自願履行此報價規定，Costco將永久終止該廠商作為採購貨源的資格。

Costco目前已在官網設立「新廠商新品提案」專區，有興趣的業者可在線上填寫表單，好市多收到提案後，將針對產品品質、包裝方式、商品類別及採購價格進行縝密評估，並於兩至四周內回覆業者。

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