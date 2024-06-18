古書今贏／說話、聽話學問大

經濟日報／ 劉順杰

有位朋友提到，老闆的兒子研究所畢業後到公司服務，每天晚進早歸閒晃，老闆要他帶著做，心想陪太子讀書很辛苦，也只能硬著頭皮照辦。

剛好接了個案子，想帶對方做做看，又怕搞砸了要收尾，特別找來太子詳細說明，太子只聽了一會，馬上很有自信表示已經秒懂，還直接在提案人欄位簽名，朋友也不好說什麼，只能算了。

專案會議報告時，老闆聽完認為這個計畫要從長計議，突然瞄到撰寫人姓名，面露喜色問太子說：「這是你寫的？」太子臉不紅氣不喘，表示只是一個小案子，沒什麼難寫的；老闆聽了很開心：「寫得太好了，菜鳥一個多月，比老鳥還強。」

開案後一個月，太子向「父王」表示工作壓力很大，想出國散心，老闆要朋友立刻跟上進度，沒想到一查發現，連動也沒動，連忙回報時，老闆怪他一點責任心也沒有，也不會巡頭看尾，幸好早有準備，否則就要背黑鍋了。

朋友說完故意問：「說話的人不一樣，結果就是不一樣？」

我告訴他：「『《韓非子．說難．六反》宋國有個富翁，家門大牆因為豪雨傾倒，兒子和鄰居看了提醒富翁要防盜，沒想到當天晚上真來了小偷，兒子的話被認為有先見之明，鄰居卻被當成小偷。』說話者和聽話者，即使有共同的目標和話題，但受到立場、見識、利益著眼點差異的影響，看法做法都不同。」

職場中遇到該講的話，為了被採納，要留意：

領導者固然需要聽取意見，說話的內容要避免負面貶損，缺乏正向建議，以免造成厭倦和輕視，甚至引發敵意。

即使說者有穩固的立論基礎，說聽雙方關係需要有互信基礎，還沒開口就已經被隔離懷疑，意見一定遭到摒棄。

提出建言要具體可行，而且有備案，只要能達標，未必親自提案，由適合的人提案，更加事半功倍。

有些領導者，口中講的、心中想的、實際做的不同，表面要做，其實不想做；表面不做，卻希望有人去做；看似詢問問題，並非真的想要答案，自認聰明隨便開口，只會讓場面難堪。在這時候，看破不要說穿。

說者要慎口，聽者要明聽；領導者聽取建言，攸關群體利益，聽取意見的第一個也是最大的好處，就是可以了解說話者的程度和心性。

聽話時，個人的主觀情感好惡要先放在一邊：根據事實作判斷，從說話者的內容、動機和平日表現，可以推演未來結果是成事綽綽或敗事有餘。

如果無法好好的說和聽，乾脆不說不聽。（易群企管資深顧問）

研究所 領導者

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