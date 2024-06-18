趨勢觀察／台商錢進印度 電子供應鏈搶先機

國銀海外設點，印度成為新聚落。渣打國際商業銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲以「The Fear of Missing Out（害怕錯過）」，形容這波台商前進印度投資熱潮。

加碼布局 害怕錯過

朱佳玲指出，台商持續投資印度，近年積極擴大當地快速發展新興經濟體投資，尤其是加大對電子業的投入，在渣打集團今年第1季最新對客戶調查中，發現電子業中，印度市場已超車越南，成為台商投資新寵。

渣打銀行估計，未來三年，印度、印尼、越南三國經濟長率皆將來到6%，遠超過大陸不到5%的預估成長率，加上全球供應鏈正在移轉，地緣政治風險以及貿易障礙，加上客戶認為今年美國總統大選結果並不會帶來任何轉機，最好情況就是不惡化，在過去五年客戶累積經驗下，促使電子業轉而前進東南亞。

其中電子業海外投資設廠開始偏好印度。渣打銀調查發現，相較過去五、六年台商投資首選越南，今年最新統計報告，發現印度開始嶄露頭角，其中又以電子業更傾向前進印度。

根據渣打銀最新對台商海外投資興趣調查，越南以20%比重持續排名客戶海外投資有興趣的第一位，印度排名第四，整體偏好投資越南的參與者人數是印度的兩倍多。但如果細分到電子業則以印度為首位，越南反而排名第二，尤其台灣客戶喜好更為明顯。

吸引力增 超車越南

朱佳玲指出，許多台灣科技業首選的海外設廠地點已經看到印度進入榜單，原因包括聚焦當地人口紅利優勢，以及電子業聚落，同時印度當局為了向外資招手，推出各項激勵措施，例如生產鏈激勵計畫和古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT CITY）計畫等，對電子業來說利多十足。

根據UNCTAD最新數據統計，2020年至2022年間，印度每年的外商直接投資流入量是1990年至2000年間的30倍，顯著高於大陸的5.8倍以及東南亞的8.2倍，顯示外商對印度直接投資顯著成長。

渣打銀認為，主要基於全球與科技業自大陸移轉出的供應鏈需求推動，客戶認為供應商必須確保零組件與組件的即時與安全交付。

朱佳玲指出，渣打銀在42個城市設有99個據點，目前在印度的外商銀行中，相較其他外商銀，渣打銀更有能力服務零售以及中小客戶，同時渣打銀在印度當地是最大造市者，也首次在當地推出外幣債。

對於想要前往印度的台商，朱佳玲表示，在地緣政治敏感上，印度對於與其邊境連結的國家市場展現高度敏感，其次，印度法規有一定的複雜性，例如，渣打銀曾經遇過客戶在印度設工廠急迫性高，急需資金到位，此時就可以針對專案尋找適合的融資借貸協助，時效上也能達到即時溝通。

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