友善環境 創造卓越／永續風險機會 四面揭露

永續相關風險與機會採用Task Force on Climate-Related Financial Disclosures（TCFD）四大架構：治理、策略、風險管理及指標與目標進行揭露。

一、治理

首先，辨認負責監督永續相關風險與機會之治理單位或個人，包括職權範圍、授權、職責描述及其他相關政策；適當之技能與專業能力；如何及多常被告知永續相關風險與機會；如何考量永續相關風險與機會，包含是否已考量與該等風險與機會有關之權衡；如何監督目標之設定，以及如何監控該等目標之進展，包括相關績效指標是否及如何納入薪酬政策中。

其次，管理階層在上述治理流程、控制及程序之角色，考量是否將該角色委派予特定管理階層職位或管理階層委員會，以及如何對其進行監督，以及是否使用控制及程序以支持監督過程，以及若是此等控制及程序如何與其他內部職能整合。

二、策略

為使一般用途財務報告之使用者能了解企業管理永續相關風險與機會之策略，須揭露以下五個面向之策略資訊。

1、與永續相關的風險與機會，例如，可合理預期將影響個體展望之永續相關的風險與機會、明確指出相關風險與機會合理預計將發生之時間區間短中長期，以及如何定義短中長期，以及如何連結至策略規劃時程等。

2、經營模式及價值鏈方面，對影響的個體及價值鏈目前及預期影響的描述、集中於個體及價值鏈的描述等。

3、策略及決策，包括已或計劃如何回應重大永續相關風險和機會、關於先前揭露計劃進展的質化和量化資訊，以及所考量永續相關風險和機會間之權衡等。

4、財務狀況和現金流量部分，包括目前財務影響、預期財務影響短中長期、基於管理永續風險與機會之策略對投資處分計畫或是執行策略之資金來源的影響，得揭露單一數額或區間。

5、韌性。有關其永續相關風險之策略及經營模式之韌性之質性及（若適用時）量化評估，以及參考其他 ISSB標準，了解特定永續相關風險（例如氣候）要揭露的資訊類型（如情境分析）。

三、風險管理

1、辨認、評估、排序及監控永續相關風險之流程及相關政策，包含：所使用的輸入值及參數、是否及如何使用情境分析、如何評估該等風險的性質、可能性及影響程度、是否及如何就永續相關風險相對於其他類型風險排序、如何監控永續相關風險，以及與前一報導期間相比，是否及如何已改變其所使用的流程。

2、辨認、評估、排序及監控永續相關機會之流程。

3、相關流程如何整合至個體之整體管理流程並對其提供資訊，及其程度。

四、指標與目標

應就每一可合理預期將影響個體展望之永續相關風險與機會揭露：

1、適用之國際財務報導準則永續揭露準則所規定之指標。

2、個體用以衡量及監控下列各項之指標，包括該永續相關風險或機會；及與該永續相關風險或機會有關之績效，包括個體對所設定之任何目標， 以及法令規範所規定須達成之任何目標的進展。

採用以上段落所揭露之指標，應包括與參與某一行業所特有之特定經營模式、活動及其他共同特性有關之指標（行業特定指標）。

（作者是資誠永續發展服務股份有限公司總經理、協理）

商品推薦