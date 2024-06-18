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基督學院加入科技人才培育行列 將開設AI、IT等課程

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台北基督學院首位大齡專案的畢業生王燕莉，60歲大學畢業，她回想當初想學習運用新媒體傳播福音，求學中經歷各種學習困難、財務、體力等挑戰。圖/台北基督學院提供
台北基督學院首位大齡專案的畢業生王燕莉，60歲大學畢業，她回想當初想學習運用新媒體傳播福音，求學中經歷各種學習困難、財務、體力等挑戰。圖/台北基督學院提供

去年一度有停招傳聞的「台北基督學院」一年來歷經董事會改組，挹注營運資金和啟動多項活化策略，有了新活力，日前第9屆暨基督書院第62屆畢業典禮，代理校長車龍淵揭櫫未來台北基督學院培養的人才要成為「科技新『櫃』」，預計未來將開設AI、IT、數據科學類課程，跟上世界的潮流與脈動。

車龍淵也看重終身學習的價值，他表示將針對人生中場休息者、或是有意開創第二人生的退休人士等「高年級生」規劃適合課程及宿舍，搭配優美寧靜的校園和一貫的細膩關懷與人文素養；有信心讓這個學校成為「壯世代」人生因終身學習更美好的優質選擇。

車龍淵發表學校未來的五大發展方向，分別是「跨域連接」（junction）、「跨國移動」（abroad）、「靈命造就」（mission）、「終身學習」（education）、「科技新櫃」（ science）。

除鼓勵學生跨主修選課、學以致用並且學用合一，學校要主動為學生「搭橋」，將課程和行動與國外相連，主修課還有銜接海外基督教碩士班，以滿足不同的需要。

臺北基督學院舉辦畢業典禮，代理校長車龍淵表示，未來臺北基督學院培養的人才要成為「科技新『 櫃 』」，用新的工具突破學習科學的挑戰，跟上世界的潮流與脈動。圖 /台北基督學院提供
臺北基督學院舉辦畢業典禮，代理校長車龍淵表示，未來臺北基督學院培養的人才要成為「科技新『 櫃 』」，用新的工具突破學習科學的挑戰，跟上世界的潮流與脈動。圖 /台北基督學院提供

AI 畢業典禮

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