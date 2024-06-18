基督學院加入科技人才培育行列 將開設AI、IT等課程
去年一度有停招傳聞的「台北基督學院」一年來歷經董事會改組，挹注營運資金和啟動多項活化策略，有了新活力，日前第9屆暨基督書院第62屆畢業典禮，代理校長車龍淵揭櫫未來台北基督學院培養的人才要成為「科技新『櫃』」，預計未來將開設AI、IT、數據科學類課程，跟上世界的潮流與脈動。
車龍淵也看重終身學習的價值，他表示將針對人生中場休息者、或是有意開創第二人生的退休人士等「高年級生」規劃適合課程及宿舍，搭配優美寧靜的校園和一貫的細膩關懷與人文素養；有信心讓這個學校成為「壯世代」人生因終身學習更美好的優質選擇。
車龍淵發表學校未來的五大發展方向，分別是「跨域連接」（junction）、「跨國移動」（abroad）、「靈命造就」（mission）、「終身學習」（education）、「科技新櫃」（ science）。
除鼓勵學生跨主修選課、學以致用並且學用合一，學校要主動為學生「搭橋」，將課程和行動與國外相連，主修課還有銜接海外基督教碩士班，以滿足不同的需要。
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