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不只台中要展店 好市多全台獵地目標一店一加油站

中央社／ 台北18日電
好市多強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得；未來展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通。圖／聯合報系資料照
好市多強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得；未來展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通。圖／聯合報系資料照

媒體報導好市多將在台中開設第3間分店，好市多今天強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得；未來展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通。

近期媒體報導，知名美式大型量販店好市多（Costco）將於台中海線地區開設第3間分店的消息，而且已獲得台中市政府經發局長證實，引發不少民眾紛紛猜測具體落腳處。

好市多目前在台中共兩間店，分別是台中南屯、北屯店，好市多今天表示，台中第3店積極洽談中，地點尚未正式確定，盼朝均衡發展角度規劃。

好市多表示，每一個縣市都有展店計畫，但最大難題仍在土地取得限制大。至於展店位置重要考量是不能造成交通堵塞，因此面積越大越好，未來展店也希望搭配加油站，因加油站可發揮「帶路雞」效果，吸引人流入店消費

好市多進入台灣邁入27年，全台店數14家，台中南屯店為全台店王，第2、3名分別為中和、內湖店；目前有超過400萬會員，會員密度為亞洲好市多最高，其中逾1/3為黑鑽會員。

好市多副總經理王友玫表示，根據最新財報，好市多本季營收和獲利漲幅均超過預期，主因通膨趨緩，消費者對非必需品的採購增加，進而帶動成長。

看準全球與台灣消貨市場的發展潛力，好市多也在今天宣布首度公開招募合作供應商，協助台灣供應商邁向國際化。

王友玫指出，台灣有許多特色的自有品牌產品，例如阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲等，目前已成功銷售至橫跨亞洲、北美洲的賣場。而好市多於全球擁有超過870家賣場，本次擴大招募合作夥伴，也將充分發揮全球通路商的優勢，協助台灣供應商商品拓銷，接觸更多海外會員，提升品牌知名度。

此外，針對好市多會員年費是否調漲，王友玫表示，沒有收到總部要求調漲年費，今年不會漲價，目前仍維持一般會員新台幣1350元、黑鑽卡3000元的會費。

Costco 加油站 好市多 消費

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