中小企業資安完整度僅8% 立委促建資安國家認證

多位民進黨立委今天舉行記者會表示，國內的中小企業資安缺乏防護，呼籲政府建立資安產品國家認證制度，讓符合標準的國產廠商與政府一起防護資訊及國家安全。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋、許智傑及吳沛憶今天在立法院舉行「強化國家數位安全韌性－推動國產資安產業聚落」記者會，邀請「台灣資安大聯盟」、「台灣數位安全聯盟」資安產業界代表，及數位發展部、教育部、交通部等政府部會共同參與。

林楚茵表示，全台每年有1萬8000位資安科系畢業生，卻只有2000人會就業，但不是產業沒有就業名額或工作，根據台灣資安聯盟統計，台灣每個月有3000個資安缺額。然而，國內中小企業資安完整度卻僅有8%，如何正確培養產業需要的人才，解決資安領域畢業生與業界脫節的困境，是必須優先解決的問題。

此外，林楚茵說，有鑒於資安軟體產品的特殊性，她認為現行資安產品的認證標準無法明確區別是否是資安自主產品，數發部應調整認定的標準，並給予自主產品一個認證標籤，讓真的台灣自主產品廠商能被看見。

沈伯洋表示，資源分配要更平均，讓資安產業再升級。早期台灣雖然有一些資安人才，但無法靠熱情支撐下去，要能深化發展還是需要資源，除了南北中東部的平衡，產業帶動也不應該分區域，公私部門應相互配合，合理配置資源，推動資安產業在全台均衡發展。

台灣資安大聯盟秘書長洪伯岳表示，目前的機制沒辦法分辨是不是100%本土資安產品，希望能夠建立真正的100%自主產品認證制度，讓政府更了解台灣本土資安產品，才能扶植真台廠。

台灣資安大聯盟副秘書長沈家生說，目前資安人才培育主要集中在高階人才上。但是一般企業實際需要的是熟悉操作的防禦型基礎人力，他們建議行政部門在資安人才的培育上應更專注於基礎人力的培育，才能真正補充目前欠缺的資安實戰力。

數位發展部數位產業署副署長林俊秀表示，資訊安全軟體產品的自主率確實不同於硬體，許多產品的自主率都達到90%以上，產業署有一個子標準，未來可以考慮公布。

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