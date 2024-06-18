快訊

獨／誰都打不倒？謝向榮穩坐主播台30年不敗！

新店「新馬辣」裕隆城店爆4人食物中毒 新北衛生局令暫停營業

中小企業資安完整度僅8% 立委促建資安國家認證

中央社／ 台北18日電

多位民進黨立委今天舉行記者會表示，國內的中小企業資安缺乏防護，呼籲政府建立資安產品國家認證制度，讓符合標準的國產廠商與政府一起防護資訊及國家安全。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋、許智傑及吳沛憶今天在立法院舉行「強化國家數位安全韌性－推動國產資安產業聚落」記者會，邀請「台灣資安大聯盟」、「台灣數位安全聯盟」資安產業界代表，及數位發展部、教育部、交通部等政府部會共同參與。

林楚茵表示，全台每年有1萬8000位資安科系畢業生，卻只有2000人會就業，但不是產業沒有就業名額或工作，根據台灣資安聯盟統計，台灣每個月有3000個資安缺額。然而，國內中小企業資安完整度卻僅有8%，如何正確培養產業需要的人才，解決資安領域畢業生與業界脫節的困境，是必須優先解決的問題。

此外，林楚茵說，有鑒於資安軟體產品的特殊性，她認為現行資安產品的認證標準無法明確區別是否是資安自主產品，數發部應調整認定的標準，並給予自主產品一個認證標籤，讓真的台灣自主產品廠商能被看見。

沈伯洋表示，資源分配要更平均，讓資安產業再升級。早期台灣雖然有一些資安人才，但無法靠熱情支撐下去，要能深化發展還是需要資源，除了南北中東部的平衡，產業帶動也不應該分區域，公私部門應相互配合，合理配置資源，推動資安產業在全台均衡發展。

台灣資安大聯盟秘書長洪伯岳表示，目前的機制沒辦法分辨是不是100%本土資安產品，希望能夠建立真正的100%自主產品認證制度，讓政府更了解台灣本土資安產品，才能扶植真台廠。

台灣資安大聯盟副秘書長沈家生說，目前資安人才培育主要集中在高階人才上。但是一般企業實際需要的是熟悉操作的防禦型基礎人力，他們建議行政部門在資安人才的培育上應更專注於基礎人力的培育，才能真正補充目前欠缺的資安實戰力。

數位發展部數位產業署副署長林俊秀表示，資訊安全軟體產品的自主率確實不同於硬體，許多產品的自主率都達到90%以上，產業署有一個子標準，未來可以考慮公布。

數位發展部 林楚茵 資安

延伸閱讀

立委促揭露網路「中國乾爹」 邱垂正籲支持打詐專法

遭沈伯洋點名跟傅崐萁有毀台計畫 黃國昌驚訝：他精神狀態還好嗎？

沈伯洋提案遭擋…公督盟批藍讓民主倒退16年 國民黨反擊：當側翼前先作功課

柯建銘悄刪蔡英文叮嚀 林楚茵：徐巧芯聲明也改4次

相關新聞

富台工程迎蛻變 革新派請出「經營之神」尋求股東支持

近期台北市南港區街頭出現「感謝王永慶」的廣告看版，引來路人注目，原來是台塑（1301）創辦人王永慶生前創立的國內知名統包...

基督學院加入科技人才培育行列 將開設AI、IT等課程

去年一度有停招傳聞的「台北基督學院」一年來歷經董事會改組，挹注營運資金和啟動多項活化策略，有了新活力，日前第9屆暨基督書...

台鐵南港調車場都更案今開工 估2029年完工總價值逾千億元

台鐵公司化後，加速活化資產開發，今天南港調車場都市更新案今舉行開工典禮，總投資額高達300億元以上，將進駐影城、商辦大樓...

中鋼股東大會明登場 環團：股東應監督淨零轉型

中鋼公司明天舉辦股東大會，環保團體指出，目前中鋼與中龍的排碳量合計為2864萬公噸，佔我國工業部門排放量的22.7%，若...

不只台中要展店 好市多全台獵地目標一店一加油站

媒體報導好市多將在台中開設第3間分店，好市多今天強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得；未來展店將朝大面積、附...

艾美特：中國後疫情時代消費下滑 近5年員工減逾半

家電廠艾美特-KY董事長史瑞斌今天表示，中國疫情期間，造成各產業動能不足，產業外移，後疫情時代消費信心下滑，消費性產品首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。