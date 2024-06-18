艾美特：中國後疫情時代消費下滑 近5年員工減逾半

家電廠艾美特-KY董事長史瑞斌今天表示，中國疫情期間，造成各產業動能不足，產業外移，後疫情時代消費信心下滑，消費性產品首當其衝；為降低成本，近5年精簡員工逾半。

艾美特今天舉行股東會，史瑞斌提到中國疫情3年造成各產業動能不足，產業外移，消費性產品首當其衝。艾美特過去5年致力轉型調整、精簡人力，以因應中國高漲的人工成本，2018年員工大約8000至1萬人，現在降至4000多人，透過半自動化和外包工程有效降低成本。

史瑞斌表示，耕耘多年的新風事業部，與建商、學校等合作，安裝空氣清淨交換系統，現以每年15%的成長率，成為新的成長動能，每年挹注營收超過人民幣1億元。

開源方面，他說，艾美特今年正式跨入非家用風扇領域，投入中國工業及商業風扇的製造代工，包括大型冰冷扇，增加另一營收的新契機。

至於土地開發案不動產的租賃，艾美特說明，受到中國房地產不景氣影響，尤其深圳房地產整體下滑逾3成，簽約的租賃公司已完成逾5成的出租率，去年一年租金收入約新台幣7000萬元，預計今年狀況保守，租金增加幅度不大，一切必須等待整個房市景氣好轉。

另外，艾美特指出，今年春夏季雨水多導致夏季炎熱遞延，目前風扇銷售較趨保守，旺季也將面臨嚴峻的考驗。

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