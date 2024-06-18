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新竹海淡廠都審通過 2028年每月製水10萬噸守護竹科

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部都委會18日審議通過「變更新竹市都市計畫（原新竹漁港特定區主要計畫）（配合新竹海水淡化廠工程計畫）案」，預計全案完工後預計在2028年可達成最大每日產製10萬立方公尺之製水目標。

內政部國土管理署表示，第1058次會議審議通過「變更新竹市都市計畫（原新竹漁港特定區主要計畫）（配合新竹海水淡化廠工程計畫）案」，本計畫為新竹市政府配合經濟部水利署北區水資源分署依行政院2023年4月27日核定「新竹海水淡化廠工程計畫」辦理用地取得作業，擬變更8.15公頃保護區為水資源專用區，興辦此國家重要建設，讓臺灣在氣候變遷的挑戰下，建立穩定供水機制。

國土署表示，「新竹海水淡化廠」工程計畫今年5月17日檢送都市計畫變更案提請審議，為促使國內產業及民生用水能夠穩定無虞，考量海淡水具備質優、供水穩定、不受降雨分布不均影響等優勢，都委會予以加速審議，透過科技造水來強化國內對氣候變遷的調適能力，提高國內供水穩定性及開創多元供水管道。

另外，NGO公民團體代表18日也召開記者會表達對高雄市政府辦理「變更原高雄市主要計畫（左營區）觀光發展特定專用區及綠地用地為公園用地案」之訴求。對此，國土管理署回應，本案刻由內政部都委會審議中，相關意見會轉請高雄市政府妥予研析後，請市府續依法定程序辦理。

內政部 氣候變遷 水資源 都市計畫

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