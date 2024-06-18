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中鋼股東會將登場 環團籲提氣候轉型計畫

中央社／ 台北18日電

中鋼股東會將於明天登場。環團今天發布聲明提出3大建言，包含充分揭露氣候風險、2025提出氣候轉型計畫、落實公正轉型原則等。

中鋼公司將於明天舉辦股東大會。環團台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟今天發布聯合聲明，指出中鋼為台灣第二大的企業集團排放源，呼籲社會各界共同關心中鋼的氣候行動進展，督促中鋼加速淨零轉型。

聲明也向股東喊話，可於本年度股東會以及後續的議合會議上，對中鋼提出3大要求。包含充分揭露氣候風險、於2025年提出氣候轉型計畫、落實「公正轉型」原則。

聲明指出，若合計中鋼與中龍的排碳量約2864萬公噸，占我國工業部門排放量的22.7%；目前中鋼的產品約有45%，中龍的產品約有30%外銷到國際市場，若淨零轉型的速度趕不上同業，未來恐將面臨碳關稅導致成本上升、客戶訂單轉移、商譽受損、資產擱淺等眾多風險，致使126萬名股東權益受損。

聲明提到，中鋼的鋼鐵產品碳排量高於歐洲、日本、韓國同業，且2030中期減量目標不夠積極，未能達到巴黎協定目標所需的減碳水準；氣候轉型計畫（包含公正轉型）的資料揭露不足，特別是在碳密集型資產的淘汰規劃、低碳技術研發投資計畫上沒有具體承諾。

另外，中鋼氣候政策的公共參與度不足；在國家政策、所屬的產業公協會上並未表態支持積極的氣候政策。

聲明表示，中鋼與中龍公司近年已陸續投資煉焦爐的汰舊換新、更新燒結廠與高爐內襯碳磚等工程，中龍的壹號高爐更預計在2025年進行更新。為此呼籲中鋼在進行高爐相關設備的更新計畫時，應同時評估、協調其他低碳創新技術的導入時機點。

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