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輝達工程師買房新寵？ 全台最大公辦都更「南港調車場」第4季開案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
全台最大公辦都更案「台鐵南港調車場」18日舉行動土典禮。記者朱曼寧／攝影
全台最大公辦都更案「台鐵南港調車場」18日舉行動土典禮。記者朱曼寧／攝影

全台最大公辦都更案「台鐵南港調車場」18日舉行動土典禮，該案由國泰人壽三商美邦人壽、國泰建設、華泰大飯店及國泰商旅五大巨擘聯手，共同投資成立南港國際一、二股份有限公司取得，基地面積共1.64萬坪，總投資額逾300億元，將創造千億元價值。

今日由國營臺灣鐵路董事長杜微、南港國際一、二董事長李虹明共同主持動土典禮，宣告以「整體創新、複合園區、生活新型態概念」全面啟動南港的新未來。

「台鐵南港調車場案」南北兩側分別依附市民大道、南港路三段，且橫跨松山車站與五鐵共構南港車站之間，該案占地面積高達1.64萬坪，規劃興建5棟商辦、3棟住宅、1棟飯店，共同開發總樓地板面積達逾15萬坪，預計2029年完工，其中住宅方面，規劃坪數為24-40坪，兩到三房，目前開價尚未定案，預計今年第4季公開。

另，值得注意的是，該案就在輝達（NVIDIA）即將進駐的「潤泰玉成大樓」旁，因此尚未公開就備受關注。

負責代銷的創意家指出，該案不論是基地面積、投資規模都是北台灣最大的公辦都更案，甚至放眼全台也沒有可以與之比擬的案子，且該案交通位置絕佳，鄰近捷運昆陽站，到南港、松山車站也不遠，更重要的是，旁邊即是潤泰玉成南港大樓與華固中央置地商辦，已經有不少科技業將進駐，因此此案也頗受工程師青睞。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，南港近期發展蓬勃，除了此案外，另有南港轉運站BOT、商三公辦都更二案，成為東區門戶計畫主力，加上商場、市府建設的流行音樂中心，以及南港展覽館、三鐵共構等優勢，皆會顯現人潮、零售、商辦與就業機會，也會成為經貿、科技廊帶，無疑有機會帶動房價。

陳炳辰指出，南港地區目前有不少都更案賣上單價百萬元，新開案也多以單坪120、130萬元為主，而此案還有鄰近捷運效益，兼之話題性、建商品牌、商場商辦等多元價值，以及房市尚無看空徵兆，價碼走高機率增，未來開價比擬在地豪宅世界明珠都不為過。

三商美邦人壽 公辦都更 商辦 國泰人壽 輝達

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