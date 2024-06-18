新青安高雄最受惠 若切結「溯及既往」投資客每年多繳2.5萬

據報導，財政部與八大公行近日關注「新青安房貸」所衍生房市議題，為防轉租、投資風氣，將首次推出「新青安切結書」，以政府與銀行資料相互勾稽，若查出貸後轉租或人頭戶等行為，將要求購屋人歸還所有補貼利息，且可能將「溯及既往」，不分新、舊戶一併稽查。

住商不動產執行總監徐佳馨提醒，新青安貸款為目前市場最寬鬆的房貸補助方案，以1000萬元貸款、40年限、寬限期5年且申請「新青安」貸款利率僅約1.775%為例，每月本息平均攤還約需繳3萬1983元；而若遭到稽查，依照各行房貸地板價約2.185%，每月本息平均攤還約需繳3萬4084元，換算每月需多繳2101元、每年多繳約2萬5212元，房貸壓力之重不言可喻。

她指出，並在搭配央行日前釋出「二戶限貸令2.0」之下，應會迫使槓桿較大的投資客提早出場，有望稍解中古市場供不應求情形，惟對房市影響，仍待未來觀察。

住商機構根據實價登錄資料，盤點六都2023年8月至2024年6月之間，交易總價符合「新青安」貸款條件的1200萬元內純住宅物件。其中，高雄市交易件數達9967件，位居六都之冠，其後分別為台中市9577件、桃園市9474件、新北市9237件、台南市5406件，而房價最高的台北市僅1423件，位居六都之末。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自去年8月新青安正式上路後，讓因「平均地權條例」修法而較顯萎靡的房市持續上揚，帶起自疫情以來新一波多頭，惟此波由首購、置產買盤支撐的牛市，局限於總價帶較低的新北市以南都會區。

其中，觀察新北市各行政區，以房價表現最親民的淡水區，交易量最為突出；桃園則以中壢、桃園區等房市熱區表現最驚人，其中中壢區交易案件更達2041件，為六都各行政區之首；台中市北屯、西屯區等有重劃區議題的區域，交易量體最亮眼。

觀察南二都表現，台南市表現較為平緩，以永康、東區等傳統房市熱區交易量體最大。至於交易量冠居六都的高雄市，楠梓、鳳山、左營及三民區交易件數皆破千件，其中鳳山、三民主要為舊市區，機能成熟；而楠梓、左營則受惠於半導體產業進駐楠梓產業園區，交易表現最為凶猛。

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