台化董事長洪福源：石化公司做水力發電 全球只有我們

台化今日召開股東會，外界關注大陸產能持續開出，市場供需失衡，以及ECFA影響。董事長洪福源直言，今年、明年甚至後年都還是會面臨經濟問題，「我們沒有什麼好逃的，只有勇敢面對」。

對於小股東抱怨股價，他強調，股價沒辦法控制，但台化還是賺錢公司，去年賺的比前一年多，今年還是會改善。

台化今年股東會順利完成8席董事與4席獨董改選，當選人洪福源、南亞（代表人王瑞華）、台塑化（代表人王文祥）、李青芬、王文淵、王文潮、呂文進、簡維庚；獨董則是陳瑞隆、黃輝珍、簡太郎、歐嘉瑞。會後董事會推舉洪福源續任董事長。

洪福源說，目前賺的少是因為大陸傾銷，這部分我們沒辦法管理，但台化想辦法減少衝擊，所以做差異化規劃，不賣大陸，賣到世界各國去，不賣一般品，賣差異品，雖營運總量少一點，但受衝擊也相對少一點。

他喊話，未來碳中和、ESG、循環經濟等轉型將會呈現給各位股東，盼股東能珍惜公司的計畫與規劃，希望股東共同努力達成目標，經營團隊也會盡全力完成目標。

對於與競爭對手優勢，洪福源指出，台化比競爭對手早（轉型），產業位移一直在發生，如塑膠射出已經為一到中國大陸，半導體還沒達到位移，某一天也是會位移，石化產品正在位移，但我們堅守，不像日本韓國已經放棄，會繼續努力。

中國大陸新增石化產品產能情況，洪福源用「太瘋狂」來形形容，如PTA （純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維）為例，年產能高達8000萬噸，這是天文數字，且開動率不低，甚至達到9成，這麼多產能要銷出去，就削價求售，台化不可能也跟著削價求售，只有做差異化。

至於ECFA中止134項關稅減讓，洪福源解釋，台化9項產品只剩2項，對台化來說名存實亡。會影響嗎？有影響，約每月5000噸塑料銷售，但會慢慢消化（移轉銷售市場）到其他地區，如PC（聚碳酸酯）關稅優惠取消，但現在還是賺錢，主要是差異化如服務、交期、信賴等。

另外，他也進一步說明後市營運，下半年審慎樂觀，但營收、獲利都必須兼顧，營收代表規模、獲利代表能力，並期勉內部，每月合併營收300億元是關卡，下來就痛苦，平衡點還是要找。

洪福源預期，第一季台化很不錯，第二季優於第一季，且會多很多，下半年審慎樂觀，有樂觀因素但還是要審慎，包括海運問題、缺艙櫃、運價、ECFA衝擊的5000噸還是要往外去做，其餘包括碳中和、ESG、能源轉型、數位轉型優化等等，「每一項要做，每一項都很痛苦，但還是要努力做」，如ESG方案都是技術結晶，跟半導體因產業不同沒得比，但跟石化產業還有得比，「石化公司做水力發電全世界只有我們在做」。

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