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杜絕房東超收電費 卓榮泰：加速修租賃定型化契約

中央社／ 台北18日電
行政院長卓榮泰（中）。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（中）。圖／聯合報系資料照片

台電4月調漲電價，立委質詢反映租屋族擔心房東跟著調漲租金電價，關切政府研修租屋定型化契約進度。行政院長卓榮泰今天表示，程序是一直在進行，消保會6月底會開會討論，會加速審查。

為避免房東超收電費賺價差，前內政部長林右昌於任內宣示推動修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中有關租屋電費計收的規定，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，希望讓租屋電費收取更加合理公平，電費資訊也能更為透明。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。國民黨立委廖偉翔質詢時追問政府研修租屋定型化契約進度，質疑林右昌當初估計5月上路應該沒問題，但是現在已是6月，是否跳票了。現任內政部長劉世芳對此答覆，5月14日已經完成修正草案預告，送到行政院核定，要經過消保會通盤考慮和審議核定，再由內政部公告施行。

卓榮泰表示，程序是一直在進行，消保會6月底會開會討論，要看消保會討論的結果，希望儘快按照林右昌過去的承諾進行，會加速審查。

對於廖偉翔追問7月能否上路，卓榮泰說，「一起努力加油」。

卓榮泰 房東 電價

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