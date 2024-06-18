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台灣好市多首次在台招募供應商 助台灣品牌進駐海外賣場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多（Costco）看準全球與台灣消費市場的發展潛力，18日宣布在台擴大招募合作供應商。嚴雅芳/攝影
好市多（Costco）看準全球與台灣消費市場的發展潛力，18日宣布在台擴大招募合作供應商。嚴雅芳/攝影

在台擁有超過400萬會員的好市多（Costco）看準全球與台灣消費市場的發展潛力，18日宣布在台擴大招募合作供應商，與更多優質業者成為夥伴，提供會員更加升級的產品選購服務，同時也協助台灣供應商邁向國際化，與好市多共同拓展全球市場。

好市多台灣區副總經理王友玫表示，近期發現通膨開始趨緩，過去消費者只買民生用品，現在則願意買非必要商品，內部評估現在是好時機，好市多首次在台灣尋找供應商，希望將優質而獨特的台灣商品推廣到全球COSCO賣場，助力台灣品牌成功跨境。

王友玫觀察，隨著國際化，台灣本土商品在國際上有很大商機。COSCO在美國已有近50年的歷史，在美國擁有600多家店、加拿大100多家、墨西哥40幾家，全球合計870個賣場、進駐14個國家區域，台灣商品進入COSCO有助提升品牌國際知名度。

此外，台灣有許多品質優良、別具特色的自有品牌產品，例如阿舍乾麵、北海鱈魚香絲等，在與好市多合作下，已成功銷售至橫跨亞洲、北美洲的賣場。像是阿舍乾麵已在美國、加拿大、墨西哥和澳洲等國家銷售，北海鱈魚香絲在美國、加拿大、中國COSCO都很受歡迎，喜年來蛋捲也已進軍美國、中國等地市場，已是常態性商品。

王友玫說，COSCO是第一次在台招募合作供應商，此次尋找合作夥伴有四大條件。首先是品質要求，應由供應商予以保證，確保商品的規格與品質。

其次是包裝要求，產品包裝應以環保及棧板陳列為考量，並必須符合台灣的包裝規範。第三是產品類別，根據產品供應形式及性質，主要分為賣場商品、尋寶商品、季節性商品三種類型，其中，賣場商品包括日常營業或個人所需的產品。尋寶商品指的是高價值、高形象，僅會有一次在賣場或是網路不定期出現的產品。另，季節性商品將會在每年特定時間販售的產品。

最後則是在採購報價方面，期望所有供應商能夠一貫地並自願針對所有商品，提供可能的最低成本報價。若未能始終如一並自願履行此報價規定，好市多將永久終止該廠商作為採購貨源的資格。

收到提案後，好市多將針對產品品質、包裝方式、商品類別及採購價格進行縝密評估，並於2至4週內回覆業者。

好市多 美國

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