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林之晨：電信業的明天是兩大一中 後天要比拚科技事業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大總經理林之晨。 （聯合報系資料庫）
台灣大總經理林之晨。 （聯合報系資料庫）

台灣電信產業兩大合併案去年底順利完成合併，台灣電信產業重返三雄時代，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣電信格局，昨天是「一大兩中」，今天是「三分天下」，但到了明天，恐怕是「兩大一中」，而觀察看電信業的後天，轉型進度非常關鍵，在科技事業年營收方面，台灣大已大幅領先同業，未來要持續創新整合，加上今年整併台灣之星進度超前，未來獲利飛輪更將光速前進。

林之晨解釋，未來有兩家電信業者年營收規模達兩千億營收規模（中華電信營收已突破兩千億，台灣大預估今年突破兩千億），與一家不到千億規模，而電信業後天，轉型進度非常關鍵，台灣大在科技貢獻營收已經大幅領先同業，規模來到千億水準，不僅領先台灣同業，更是傲視全球。

林之晨強調，為了衝刺明天、布局後天，台灣大2024年至2025年將加速實現合併綜效，展現強勁的財務成長動能，未來我們將持續推動創新與整合，確保公司在激烈的市場競爭中持續領先。

林之晨指出，台灣大以用戶為核心，透過四大步驟，加速獲利飛輪光速運轉，包含優化網路服務及擴大科技電信事業發展；深耕千萬用戶，整合Telco+Tech，推出多元獨門方案；提升用戶ARPU及降低用戶流失率；實現整併與財務效益，自由現金流持續增長，未來獲利飛輪光速前進的同時。

台灣大財務長暨發言人張家麒指出，合併台灣之星後，網路正並進度超前，經濟規模效益顯現，今年前5月電信營業利益超過50億元，遠高於去年的44億元，原台灣之星的虧損也沒有拖累業績，反而增強整體的盈利能力，整體台灣之星事業體已經轉虧為盈，今年年底網路整併完成，綜效將全面反映在獲利表現上，預計2025年獲利將加速成長。

台灣大技術長兼法規長揭朝華表示，原規劃今年11月底前完成9,300座基地台整合作業，全力加速兩網整合作業，進度大幅超前4個月，已完成252個行政區的基地台整併，也因進度超越原先規劃，2025年因此提前實現整併效益最大化。

揭朝華指出，為提供雙網用戶無差異化網路品質，體驗更好的網路服務，台灣大哥大利用智慧化分析及優化網路品質，提升30%網路涵蓋，原台灣之星用戶4G、5G速率分別提升近30%及70%。

台灣大哥大 營收

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