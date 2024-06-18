路迦完成1.4億元現增 攜合作夥伴搶攻再生醫療商機

路迦（6814）18日表示，以每股28元辦理5,000張現金增資，已成功募集資金1.4億元，並於6月14日順利完成，此次增資款將用於於投入研發費用，加速今年臨床試驗發展，以及加強技術門檻和拉大競爭優勢。

參與認購者包括公股銀行、越南知名台商企業等，路迦生醫表示，合作夥伴看好路迦在專業免疫細胞治療培養技術，以及未來在市場的營運成長動能、業務拓展方向等各面向，深具信心，將攜手齊步搶攻再生醫療市場的龐大商機。

路迦董事長唐稚超表示，此次現金增資順利完成，主要在於公司多年來專注在癌症細胞治療的核心事業，致力於拓展LuLym-T記憶型T細胞癌症應用範疇，且在台灣癌症病患細胞治療與再生醫療市場上的拓展腳步已有具體良好的實績。

路迦生醫已和台灣的13家醫學中心等醫院簽約，合作執行臨床試驗，進行肝癌預防復發的美國FDA孤兒藥與台灣TFDA的二期臨床試驗，目前已收案超過一半，預計今年年底前能收案完畢。

另外，路迦在「特管法」方面也已有八家（包括台北榮總、三軍總醫院、亞東醫院、新光醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院、高雄馨蕙馨醫院，以及板橋中興醫院等）向衛福部申請為特管執行醫院。一年多來，截至目前已執行近40人次在「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」或者「實體癌第四期」之病患進行「自體免疫細胞治療(CIK)」的施行計畫。

路迦今年更首度與泰國醫療團隊MD4簽訂50萬美元的醫療委託研究服務計畫，並陸續和越南與馬來西亞等國的醫療服務團隊，進行合作合約的洽談與簽訂，逐步驗證公司的癌症細胞治療技術，可以輸出到海外執行。

路迦表示，身為高品質免疫細胞治療培養技術提供公司，持續借助公司旗下美妝事業、醫管平台兩大事業體所創造的穩定現金流，全力衝刺「LuLym-T」細胞治療事業持續放大，並看好再生醫療雙法包含《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》兩案近期順利獲立法院三讀通過並實施，且開啟再生醫療產業全新局面下，LuLym-T細胞製劑將成為全球第一個同時在台灣及美國取得肝癌預防復發新藥(有條件式臨時藥證)的細胞治療技術。

路迦也同時前進海外市場包括泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與中東國家等布局開拓為目標，助力路迦搶佔市場份額奠定了堅實的基礎，是大股東們對公司發展充滿信心從而參與現增的主要原因，此次現增完成後資本額將提高至約為4.19億元。

唐稚超進一步表示，此次參與認購者中，有越南的策略投資公司，透過在台灣的投資公司入股，擬將越南的各醫療資源及研究單位和路迦生醫對接合作。針對未來雙邊合作，雙方擬定長達五年的戰略合作計畫，該越南公司將先接軌越南的癌症醫院或醫療中心，全面發展越南市場，並攜手合作開拓東南亞市場，整合雙方在產品技術、開發與培育技術、地域性業務推廣、客戶資源等，開創新商業模式，齊步搶攻東南亞細胞治療市場，共創雙贏之局面。

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