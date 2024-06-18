快訊

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

疫後演唱會市場爆發 旗下擁有五月天等大咖的必應通過配發4.5元股利

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
必應創造舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。圖／必應創造提供
必應創造舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。圖／必應創造提供

疫後演唱會市場大爆發，旗下擁有五月天等天團的必應創造今舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。董事長周佑洋表示，掌握展演市場的「疫後復甦期」，去年公司整隊力求「回血」重返成長軌道，營收創下成立10年以來新紀錄，並持續在今年上半年穩定成長。

周佑洋表示，身在產業第一線，必應創造面臨疫情衝擊仍發揮彈性，積極培訓各區域專業人力，整合軟硬體資源與經驗展現韌性，更持續利用創意拓展各領域的合作可能性。今年將持續提升能量因應市場，積極尋求更多元的經營角度。

周佑洋也說，今年第一季至今，必應創造陸續參與並執行了包括李宗盛、周華健、任賢齊、陶喆、五月天、林俊傑、光良、劉若英、許茹芸、告五人、周湯豪及薛之謙、李宇春、周深、毛不易等海內外大型巡迴演唱會，場次持續增加且版圖跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區，多元且豐富的展演製作水準成為品質保證。

同時，必應也接連統包國外藝人來台演出的硬體相關業務，包括AURORA歐若拉、美國搖滾天團OneRepublic、南韓女子天團BLACKPINK、英國搖滾天團COLDPLAY，及新生代偶像團體(G)I-DLE、IVE等，更廣伸觸角投入「主辦」業務，參與日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer台灣巡演部分主辦。

其餘各類展演活動，如各縣市跨年活動、台灣燈會副燈「台北兔給樂」、世界客家博覽會開幕晚會、金音獎頒獎典禮、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等，跨足多元業務，推動營運動能。

展望今年下半年，周佑洋表示，必應創造除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展大陸演出市場的製作與執行，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。

五月天 演唱會 股利

延伸閱讀

必應股東會／通過配發現金股利3.5元、股票股利1元 今年力拚持續成長

王瞳朝聖張學友演唱會！曝「1巧合」感覺艾成也到場

王瞳朝聖張學友演唱會！曝「1巧合」感覺艾成也到場

陳奕迅休克重摔縫30針！醫師緊急下令 2個月演唱會全停

相關新聞

茶不應該高價？只談功能性無法發展「茶湯市場」：要先喜歡上喝茶才能建立

我們在推廣茶文化的時候，經常會說茶是人際關係很好的橋梁，好比客來奉茶、以茶會友、茶促進社會和諧、茶是和平的飲料；又常說茶是生活中不可缺的東西，好比飯後一杯茶、晨昏定省一杯茶、當你煩躁的時候茶可以心靈安定、作文時茶會為你搜枯腸；也會說茶是保健的飲料，好比茶是補充維生素很好的來源、喝茶可以預防蛀牙、常喝茶可延緩老化。又會提到飲茶可以修身養性，如養成精行儉德的品性、獲得禪學吃茶去的修為、體會到空寂的美感。

台灣好市多首次在台招募供應商 助台灣品牌進駐海外賣場

在台擁有超過400萬會員的好市多（Costco）看準全球與台灣消費市場的發展潛力，18日宣布在台擴大招募合作供應商，與更...

疫後演唱會市場爆發 旗下擁有五月天等大咖的必應通過配發4.5元股利

疫後演唱會市場大爆發，旗下擁有五月天等天團的必應創造今舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。董事長周佑洋...

最美星巴克房東易主 建商1.1億無貸款買下

星巴克「基隆新豐門市」由溫泉會館改建，2017年底開幕至今6年半，被評選為最美的星巴克之一，吸引富代投資在2020年以1...

近五年房價最瘋10區曝光 這區明顯退燒了

近年房市火熱，全台房價明顯上漲，永慶房產集團彙整實價交易資訊，比較近五年七都各行政區的中古屋平均單價變化，高雄楠梓區、新...

代購真的好賺嗎？過來人曝經驗：時間成本超高、還要具備1特點吸引客群

游牧人都會想到的小副業「代購真的好賺嗎？」我的不藏私經驗分享！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。