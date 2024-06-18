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德國認證機構：電動車朝共享化發展 供應鏈將重組

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
德國認證機構、DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀。記者林宸誼／攝影
德國認證機構、DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀。記者林宸誼／攝影

德國認證機構、DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀18日表示，全球汽車的保有量已經跟國內生產毛額（GDP）脫鉤，未來出行的發展會跟各國的法規，以及各國消費者的偏好，行為模式會有所改變有所不同，因此最大的趨勢就是朝向有序化、共享化發展，這也將影響供應鏈重組。

李俊儀在「智慧移動安全新未來」2024智駕車關鍵技術研討會上指出，在車輛出行模式上，整體電動化已經不僅是在汽車本身，包含從自行車、從摩托車再到重型機具車，都在進行E化，甚至都要進行智慧化的動作。

他認為，以往大家習慣自己購買車子，但這樣的汽車所有權已經正在改變，未來推動更大的其實來自於共享汽車服務、租賃汽車服務，甚至用一支手機、用一個智能裝置，就可以從呼叫到協助完成出勤任務的服務，就是所謂的交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）模式。

李俊儀引用國際能源總署（IEA）發布「2024年全球電動車展望」報告指出，全球電動車銷量大幅增長，預計2024年達到1,700萬輛，銷售量占全球車市五分之一以上，將創造出6,233億美元的市場規模。

他表示，以往汽車的保有量是跟著全球的GDP的發展在增長，國家的GDP如果上升，通常是代表該國家的脫貧人口已經增加，該國家的購車的能力已上升，所以過往在分析汽車發展的趨勢跟GDP作連動。

李俊儀指出，但現在汽車的保有量使用量已經跟GDP脫鉤，出行的發展會跟各國的法規，以及各國消費者的偏好，行為模式會有所改變，有所不同。因此最大的趨勢就是朝向有序化，朝向共享化趨勢前進。

他提到，電動車發展除了技術和使用模式外，在2030年將會以歐洲和大陸為主要市場，也促進整個充電裝置增長，充電站預估從2021年1,400萬座，增長到2030年1.5億座充電站裝置設施。

GDP 電動車

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