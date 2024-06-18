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基隆最美星巴克掰了 神揚建設砸1.1億買走

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
被評選為最美的星巴克之一的星巴克「基隆新豐門市」，2020年富代投資以1.1億元買下，今年1月再易主，由神揚建設以同樣1.1億元金額無貸款接手，367.41坪的透天店面。台灣房屋提供
被評選為最美的星巴克之一的星巴克「基隆新豐門市」，2020年富代投資以1.1億元買下，今年1月再易主，由神揚建設以同樣1.1億元金額無貸款接手，367.41坪的透天店面。台灣房屋提供

星巴克「基隆新豐門市」由溫泉會館改建，2017年底開幕至今6年半，被評選為最美的星巴克之一，吸引富代投資在2020年以1.1億元買下，今年1月時再易主，由神揚建設以同樣1.1億元金額無貸款接手367.41坪的透天店面，該交易之土地為931.77坪。

據了解，星巴克租約目前已到期，建商應是為日後推出住宅新案而準備。

台灣房屋基隆新豐加盟店店長周威鋒表示，該店面位在中正區新豐街巷內，為兩層樓透天，建築屋齡僅15年，前身為溫泉會館，土地使用分區為住一用地，建商可規劃興建住宅大樓新案。

周威鋒指出，目前基隆整體房價隨著大環境上漲，新豐街的社區大樓從1字頭房價，近期成交價已來到每坪21~26萬元，周邊的新成屋甚至有到每坪成交價36萬元的紀錄，因此也吸引建商獵地推案。

由於今年房市熱絡，基隆也連帶看俏，台灣房屋統計實價登錄房情，最美星巴克所在的基隆市中正區，今年首季每坪成交均價20.9萬元，比起去年同期的18.2萬元，漲幅達15%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該透天為巷底，地勢居高臨下，景觀清幽，且該區後方也有大塊住宅用地，若兩地主整合出手，對於未來推案更有利，開價至少三字頭起跳。

建商 星巴克

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