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影／美通膨雖處高檔 台化董座：下半年營運審慎樂觀

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台塑四寶股東會今由台化接棒登場。董事長洪福源（中）主持。記者林俊良／攝影
台塑四寶股東會今由台化接棒登場。董事長洪福源（中）主持。記者林俊良／攝影

台塑四寶股東會今（18）日由台化接棒登場。董事長洪福源表示，美國通膨依然在高檔、降息期程往後挪、歐洲經濟陷入膠著、大陸困境仍然存在，過剩產能有待消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟動力仍可看得到，企業投資及民間消費可望逐漸提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，預估石化品及塑膠價格可趨於穩定，審慎樂觀地看待下半年。

現場有小股東發問，介紹自己是半導體業退休，抱怨台化面對市場供過於求情況，是否能借鏡台積電，洪福源回應，股東提議會銘記在心、會好好反省，請股東們相信公司為了永續經營，會盡一切努力。

洪福源說，今年農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去消化庫存致影響市場表現，營業利益不理想，幸好投資利益改善，加上寧波營運改善，且芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯的利差，第1季整體營運仍有利益，比去年第4季進步。

第二季屬傳統旺季，目前油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上第二季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第一季，售量、售價皆會增加。

面對大陸的削價競爭，台化為了永續經營，必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。洪福源表示，產品差異化方面，去年推動「做精、做廣」，不以市占率為優先考量，跳脫紅海市場競爭，推廣產品到全球超過80個國家，重視產品的差異性，包括產品認證、品質與交期穩定、及時技術服務，在這個策略上，雖然不再全產全銷，但得到客戶信賴，品牌形象取得了全世界各個角落的認同，今年會做得更精，做得更廣。

台化股東會董事長洪福源表示，面對大陸的削價競爭，台化為了永續經營，必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。記者林俊良／攝影
台化股東會董事長洪福源表示，面對大陸的削價競爭，台化為了永續經營，必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。記者林俊良／攝影
台塑四寶股東會今（18）日由台化接棒登場，現場擺放台化業務推廣發展成果。記者林俊良／攝影
台塑四寶股東會今（18）日由台化接棒登場，現場擺放台化業務推廣發展成果。記者林俊良／攝影
台塑四寶股東會今（18）日由台化接棒登場。董事長洪福源主持，現場小股東舉手提問，洪福源回應股東提議會表示銘記在心、會好好反省，請股東們相信公司為了永續經營，會盡一切努力。記者林俊良／攝影
台塑四寶股東會今（18）日由台化接棒登場。董事長洪福源主持，現場小股東舉手提問，洪福源回應股東提議會表示銘記在心、會好好反省，請股東們相信公司為了永續經營，會盡一切努力。記者林俊良／攝影
台化召開股東會由董事長洪福源（左上）主持，現場有小股東介紹自己是半導體業退休，抱怨台化面對市場供過於求情況，是否能借鏡台積電，洪福源回應，股東提議會銘記在心、會好好反省。記者林俊良／攝影
台化召開股東會由董事長洪福源（左上）主持，現場有小股東介紹自己是半導體業退休，抱怨台化面對市場供過於求情況，是否能借鏡台積電，洪福源回應，股東提議會銘記在心、會好好反省。記者林俊良／攝影

台化 洪福源 股東會

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