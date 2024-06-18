最美星巴克房東易主 建商1.1億無貸款買下

星巴克「基隆新豐門市」由溫泉會館改建，2017年底開幕至今6年半，被評選為最美的星巴克之一，吸引富代投資在2020年以1.1億買下，實價揭露，今年1月時再易主，由神揚建設以同樣金額無貸款接手，367.41坪的透天店面，土地為931.77坪。據了解，星巴克租約目前已到期，建商應是為日後推出住宅新案而準備。

台灣房屋基隆新豐加盟店店長周威鋒表示，該店面位在中正區新豐街巷內，為兩層樓透天，建築屋齡僅15年，前身為溫泉會館，土地使用分區為住一用地，建商可規劃興建住宅大樓新案。

目前基隆整體房價隨著大環境上漲，新豐街的社區大樓從1字頭房價，近期成交價已來到每坪21~26萬元，周邊的新成屋甚至有到36萬的成交紀錄，因此也吸引建商獵地推案。

由於今年房市熱絡，基隆也連帶看俏，台灣房屋統計實價登錄房情，最美星巴克所在的基隆市中正區，今年Q1均價20.9萬，比起去年同期的18.2萬，漲幅達15%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該透天為巷底，地勢居高臨下，景觀清幽，且該區後方也有大塊住宅用地，若兩地主整合出手，對於未來推案更有利，開價至少三字頭起跳。

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