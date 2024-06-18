台化洪福源：大陸新增產能是天文數字 全力跳脫紅海

台化今天舉行股東常會，董事長洪福源表示，大陸石化新增產能瘋狂開出，規模是天文數字，今、明年都會受到影響，台化無法逃避，要全力跳脫紅海，將持續推動「做精、做廣」，一方面發展高值化產品，並且把產品賣到更多地方。

他以PTA（純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維）為例，中國大陸1年產能高達8000萬噸，這是天文數字，而且開動率不低，甚至達到9成，這麼多新產能投入市場，台化很難不受影響。

至於近期台股頻創新高，台化股價卻跌至2009年以來、近15年新低，引發股東質疑聲浪。

洪福源回應，在這麼困難情況下，台化仍有賺錢，且去年獲利比2022年成長，預期今年可望還會再改善。

面對大陸新增龐大產能來襲，洪福源說，沒辦法直接正面價格對抗，因此台化積極落實產銷節制、汰弱留強，雖然造成公司營收下滑，但獲利逆勢提升。台化去年營收3326億元，年減12.4%；稅後純益85.48億元，年增16.1%，換算每股純益1.46元。今天股東會通過每股配發現金股息1.25元，股利配發率85.6%。

展望今年，洪福源表示，農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，致營業利益不理想，幸好投資利益改善，加上寧波營運改善，芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯利差。台化今年第1季稅後純益15.3億元，比去年第4季的1.18億元明顯進步。

台化認為，第2季屬傳統旺季，目前油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上公司第2季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第1季，量、價皆會增加。整體上半年營運優於去年同期。

至於下半年，洪福源說，他心中已經掌握一些樂觀因素，「審慎樂觀看待下半年」，不過樂觀中還是要審慎，包括大陸最近中止第2批ECFA關稅減讓，台化有3項產品受影響，市場轉移需要時間；另外運價高升、缺櫃等問題，也是下半年必須留意的變數。

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