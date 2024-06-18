永立榮攜手百騰智醫 無創外泌體進軍頂級醫美市場

永立榮（6973）17日在股東大會後宣布，將與頂尖醫美器材公司百騰智醫以及台中康健抗衰老預防醫學中心攜手合作，開發結合羊水幹細胞外泌體的醫美與生髮療程，進軍一年900億元台灣醫美市場。

永立榮董事長簡奉任指出，國際間對非侵入性的醫美需求日漸提高，永立榮獨家羊水幹細胞外泌體技術，結合百騰全球首創的「軸流式霧化導入儀」，這項專利技術使得外泌體精華能夠無痛、無創、更快速、更精準地導入皮膚深處，以搶佔高階醫美商機。康健診所將成為這項創新療程的第一個高端抗衰老診所，共同推動再生醫療、延緩老化與生髮的醫美市場。

百騰董事長暨執行長莊豐如表示，百騰的「極洸音速槍」已取得衛福部非醫療器材認證，並獲得台、美、中等地專利。此次合作將結合雙方的專利技術，提供醫美診所最新的非侵入式皮膚治療、抗衰老與生髮的療程。

百騰已在2023年成功在全球頂尖的醫療器材期刊《Biomaterials Advances》發表論文，展示其運用效果；相對的，永立榮與百騰合作開發的產品，已在康健診所成功試驗。

康健診所於2002年由楊榮強院長創立於台中，至今已營運23年，2016年起率先發表荷克斯逆齡療法，以荷爾蒙引動再生醫療進而達到內外兼具之效果，並自2020年起使用外泌體再生醫學療法於臉部護理。康健診所院長楊榮強指出，結合百騰與永立榮羊水幹細胞外泌體的美容療程，效果顯著，可望取代部分侵入式醫美療程。

永立榮已開發一系列以羊水幹細胞外泌體為主要成分的保養產品，並授權麗豐集團(克麗緹娜)銷售於台灣及中國大陸。與百騰合作後，將結合專利醫美器械，深入肌膚深層，強化皮膚再生與修復，進軍高端醫美診所，成為新一代高階醫美療程的最佳選擇。

簡奉任表示，除了生醫產品以外，永立榮也積極拓展醫美海外業務版圖，繼北美VLSC集團後，將持續進軍大陸與馬來西亞等快速成長且有巨大潛力的區域，尤其全球對非侵入式醫美需求快速增長，此一產品可望快速滿足高端醫美診所的需求，為永立榮再創利基。

他更進一步指出：「永立榮將持續拓展羊水幹細胞專利技術，研發再生醫療新藥、醫美產品，並結合新型設備裝置，以及與北美VLSC、康健等高端醫美診所、麗豐集團(克麗緹娜)等通路結盟，提供全球消費者最新且優質的再生醫療與醫美產品。」

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