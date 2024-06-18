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遠百股東會 徐旭東：未來導入AI 滿足客製化服務

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
遠東百貨上午舉行113年度股東會，遠東百貨表示今年將持續各地展店計畫。記者曾原信／攝影
遠東百貨上午舉行113年度股東會，遠東百貨表示今年將持續各地展店計畫。記者曾原信／攝影

遠東集團旗下遠東百貨上午舉行113年度股東常會，遠東集團暨遠東百貨董事長徐旭東出席並主持股東會，徐旭東表示，未來將導入AI運算，提供客製化服務，強調「Transform」，隨時代潮流進步。

徐旭東指出，目前遠東百貨寶慶店已開始改建，同時新北市TPARK園區將新增據點，遠東Garden City巨蛋店五月底開始營運，大陸重慶遠東城也於五月初試營運，持續展店強化體驗將成為未來重要目標。

遠東集團董事長徐旭東（中）上午出席遠東百貨113年度股東會，下車後一度扶著遠百財務長湯治亞（左）走了一小段路。記者曾原信／攝影
遠東集團董事長徐旭東（中）上午出席遠東百貨113年度股東會，下車後一度扶著遠百財務長湯治亞（左）走了一小段路。記者曾原信／攝影
遠東集團董事長徐旭東上午出席遠東百貨113年度股東會，徐旭東表示遠東百貨將會繼續展店，並且致力於ESG發展以及AI技術。記者曾原信／攝影
遠東集團董事長徐旭東上午出席遠東百貨113年度股東會，徐旭東表示遠東百貨將會繼續展店，並且致力於ESG發展以及AI技術。記者曾原信／攝影
遠東集團董事長徐旭東上午出席遠東百貨113年度股東會，徐旭東表示遠東百貨將會繼續展店，並且持續ESG發展，且導入Ai技術提供客製化服務。記者曾原信／攝影
遠東集團董事長徐旭東上午出席遠東百貨113年度股東會，徐旭東表示遠東百貨將會繼續展店，並且持續ESG發展，且導入Ai技術提供客製化服務。記者曾原信／攝影

徐旭東 股東會 遠東集團

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