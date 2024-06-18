遠百股東會 董座徐旭東：店數不夠 仍要持續開

遠百今日舉行股東會，通過配發現金股利1.6元，董事長徐旭東表示，對零售業有很大的信心，民眾不是網路上看看就可以，還是要到實體店消費才有感，而目前遠百的店數不夠，因此在開新店上的投資還要加強。

疫後復甦、積極調整營運模式，遠百展現強勁營運動能，去年合併營收1350億元創歷史新高，每股純益1.95元。

徐旭東表示，今年積極投資各地開發機會，寶慶店已啟動改建，預期今年7月完成拆除，並規畫在新北市TPARK園區再增新據點；遠東Garden City巨蛋店5月底登場，是台北市中心最大的購物商場；大陸重慶遠東城也於5月初試營運，每日80萬的客流基礎，將帶動大陸成長動能。

但要開新店，人力卻是問題，面對缺工議題，徐旭東則說，現在全世界都缺工，問題在於怎麼彌補，美國有很多店只有一個人服務，台灣也要學會，「我們不能抱怨，沒有員工也得開店，但必須要有服務精神去彌補，以科技來協助。」

對於今年景氣，遠百總經理徐雪芳表示，台灣的經濟成長力道主要來自電子業，但傳產從業人數多，卻沒有看到成長情況，最好是各個產業一起發展，對台灣經濟才有幫助。

台積電近年來設廠動作頻頻，也拉高當地消費力，被問及是否考慮跟隨台積電腳步，徐雪芳則說，台積電到了高雄、台南、嘉義等縣市設廠，而遠百其實在當地都有據點，但要盡力發揮更大的效益。

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