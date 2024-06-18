買房負擔有多重？房仲算：平均收入4.6萬、房貸4.1萬

近幾年全台房價猛漲，購屋民眾房貸負擔也愈來愈沉重。房仲統計聯徵中心資料，2024Q1全台房屋貸款平均鑑估值高達1,355萬元，再創歷史新高，與2019年同期的1,120萬元相比，短短5年時間就激增235萬元。

進一步觀察六都，高雄市近五年漲幅最多，5年前高雄市平均鑑估值為886萬元，如今成長至1,152萬元，漲幅達30.1%，桃園市則以30%的漲幅緊隨其後。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，房價飆漲、薪水緩漲下，受薪階級買房難度不斷提升。以首季全台貸款平均1,355萬元，2成自備款、2.18%房貸利率、30年期本息均攤型來試算，購屋民眾每月需要承擔的房貸支出約為4.1萬元。

但依據主計總處資料，今年1-4月全體受僱員工經常性薪資的平均值僅為4.6萬元，房貸壓力沉重可見一斑，而且在新青安、股市獲利、科技題材等利多因素的加持下，預料房價仍會繼續攀升，民眾愈晚買房，恐怕購屋負擔就會愈重。

莊思敏表示，平均鑑估值漲幅最快的高雄市，，近年主要受惠南台灣半導體S廊帶、楠梓產業園區、橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區等重點項目，吸引眾多國內外知名企業在高雄設廠投資。

尤其是台積電之後，近日鴻海宣布將攜手輝達在高雄軟體園區建置先進算力中心，這一重大利多再為高雄房市注入催漲劑，在AI浪潮下，高雄房市前景相當具有想像空間。

至於桃園市，莊思敏指出，最近幾年桃園政府推出了很多重大建設和社會福利，吸引了不少外來人口移居，區域人口連續多年保持正成長，人口紅利為區域房市發展提供了很強的支撐力。

加上有青埔高鐵特區、草漯重劃區、A7龜山重劃區、中路重劃區、航空城等建設題材為桃園房市增添亮點，近年來許多嗅覺敏銳的建商和購屋民眾都紛紛鎖定桃園，使得桃園房市交易量能一路突飛猛進。

目前桃園精華區中古屋的平均房價已經站穩3字頭，甚至還有多筆新建案的成交單價突破5字頭，隨著建設項目的落實和新興重劃區的發展，桃園房市持續看好。 近5年六都及全台平均鑑估值變化 資料來源／中信房屋

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