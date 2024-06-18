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台化小股東盼借鏡台積電 董座洪福源：會反省

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台化董事長洪福源審慎樂觀看待下半年營運。記者呂俊儀／攝影
台化董事長洪福源審慎樂觀看待下半年營運。記者呂俊儀／攝影

台塑四寶股東會今日台化接棒登場。董事長洪福源表示，美國通膨依然在高檔、降息期程往後挪、歐洲經濟陷入膠著、大陸困境仍然存在，過剩產能有待消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟動力仍可看得到，企業投資及民間消費可望逐漸提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，預估石化品及塑膠價格可趨於穩定，審慎樂觀地看待下半年。

有小股東介紹自己是半導體業退休，抱怨台化面對市場供過於求情況，能借鏡台積電，洪福源回應，股東提議會銘記在心、好好反省，請股東們相信公司為了永續經營，會盡一切努力。

洪福源說，今年農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，營業利益不理想，幸好投資利益改善，加上寧波營運改善，且芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯的利差，第一季整體營運仍有利益，比去年第四季進步。

第二季屬傳統旺季，目前油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上第二季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第一季，售量、售價皆會增加。

不過，洪福源也無奈指出，過去強化經營體質，無論在安全生產、降低成本及節能減碳方面，做得很多，也有傲人成績。芳香烴生產整合，苯乙烯、PTA加工成本都是領先同業，具有相當競爭力，經營體質相對健康，可是卻贏不了產能過剩，削價競爭的紅海市場。

而台化為了永續經營，必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。他說明，產品差異化方面，去年推動「做精、做廣」，不以市占率為優先考量，跳脫紅海市場競爭，推廣產品到全球超過80個國家，重視產品的差異性，包括產品認證、品質與交期穩定、及時技術服務，在這個策略上，雖然不再全產全銷，但得到客戶信賴，品牌形象取得了全世界各個角落的認同，今年會做得更精，做得更廣。

台化去年營收3326億1953萬元、年減472億7703萬元，衰退12.4％，主要是大量新產能持續開出，產品供過於求，需求方面雖然有些成長，但無法吸收過剩新產能，價格無法維持，在同業競銷下價格走低，售價差比去年同期減少了378億8730萬元；另外通膨依然存在需求低迷影響下，為維持營運利益採取產銷調節，產品汰弱留強，銷售量減少93億8973萬元。不過營運利益比前年好轉，稅後利益為85億4852萬元，每股稅後盈餘1.46元。

台化 洪福源 股東會

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