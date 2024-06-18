快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

代購真的好賺嗎？過來人曝經驗：時間成本超高、還要具備1特點吸引客群

聯合新聞網／ LaVita Nomad
代購其實沒有想像中的好賺。示意圖／ingimage
代購其實沒有想像中的好賺。示意圖／ingimage

游牧人都會想到的小副業「代購真的好賺嗎？」我的不藏私經驗分享！

代購賺的是什麼？

信用卡回饋

外幣匯差

商品價差

代購費約10～15%

可能還可以有「運費價差、會員回饋、回饋網站返利」。

開團代購前的準備工作

調查客戶愛好進行選品

原產地、網路通路多方比價

運輸方式與總成本調查

利潤結構計算與定價

商品素材拍攝

製作圖片與文案素材

管理社群並進行預熱鋪墊

成功開團代購後的工作

社群宣傳

擔任客服

管理訂單

處理金流

進行採購

準備出貨

代購方法

當地實體店買

官網下單集運（不一定要跑出國）

運回台灣的方式

飛機托運剛好帶回來最佳

集運（海運、空運）

代購需考慮的其他成本

選品、採購、定價等做功課的時間

社群經營、維持客戶關係的時間

層層運費

代刷成本（封閉國家如韓國須請代刷）

關稅與稅金成本

代購要注意

代購削價競爭嚴重，除非選品夠特別冷門

代購沒有7天鑑賞期，除非有瑕疵，但怕客人跳票通常會規定事先付款

需要留意報關稅以及後續課稅問題

須留意不同國家之運輸規定

所以代購好賺嗎？我的答案是：沒那麼好賺！綜合以上所花費時間成本，在激烈的競爭環境下「利潤空間小」，要找到獨特的選品邏輯、需要花時間讓客群產生信任及口碑，即使不是最便宜，也依然願意花錢省時間請你把關！

◎本文內容已獲LaVita Nomad授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

代購 價差

延伸閱讀

00946搭上AI熱！個股不敢追、轉戰ETF...達人看好「股價股息都吃」：別漲太快

明明有專案成功經驗...面試卻被刷掉？主管揭考察點：要證明能達成的商業價值

房子頭期款、車子、小孩教育金全投一檔股票慘賠！ 專家啟示：如何看好都不要身家全押

00915超車0056、00878、00919、00929成績效王！專家：與大黑馬00713類似

相關新聞

代購真的好賺嗎？過來人曝經驗：時間成本超高、還要具備1特點吸引客群

游牧人都會想到的小副業「代購真的好賺嗎？」我的不藏私經驗分享！

遠百股東會 董座徐旭東：店數不夠 仍要持續開

遠百今日舉行股東會，通過配發現金股利1.6元，董事長徐旭東表示，對零售業有很大的信心，民眾不是網路上看看就可以，還是要到...

買房負擔有多重？房仲算：平均收入4.6萬、房貸4.1萬

近幾年全台房價猛漲，購屋民眾房貸負擔也愈來愈沉重。房仲統計聯徵中心資料，2024Q1全台房屋貸款平均鑑估值高達1,355...

台化小股東盼借鏡台積電 董座洪福源：會反省

台塑四寶股東會今日台化接棒登場。董事長洪福源表示，美國通膨依然在高檔、降息期程往後挪、歐洲經濟陷入膠著、大陸困境仍然存在...

房價失控！竹東晚1年買貴3成、這裡多付一輛保時捷

房價漲不停，讓央行繼3月升息後，6月再祭房市管制政策，到底有多誇張？根據591實價登錄統計，今年1~5月七都各行政區房價...

高市「梧州好室」社宅受理申請至7月16日 一般戶租金約市價8折

國家住都中心興辦「梧州好室」社會住宅即起受理申請至7月16日止，最低月租金含管理費5390元起，一般戶約市價的8折，弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。