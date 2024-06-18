代購真的好賺嗎？過來人曝經驗：時間成本超高、還要具備1特點吸引客群
游牧人都會想到的小副業「代購真的好賺嗎？」我的不藏私經驗分享！
代購賺的是什麼？
信用卡回饋
外幣匯差
商品價差
代購費約10～15%
可能還可以有「運費價差、會員回饋、回饋網站返利」。
開團代購前的準備工作
調查客戶愛好進行選品
原產地、網路通路多方比價
運輸方式與總成本調查
利潤結構計算與定價
商品素材拍攝
製作圖片與文案素材
管理社群並進行預熱鋪墊
成功開團代購後的工作
社群宣傳
擔任客服
管理訂單
處理金流
進行採購
準備出貨
代購方法
當地實體店買
官網下單集運（不一定要跑出國）
運回台灣的方式
飛機托運剛好帶回來最佳
集運（海運、空運）
代購需考慮的其他成本
選品、採購、定價等做功課的時間
社群經營、維持客戶關係的時間
層層運費
代刷成本（封閉國家如韓國須請代刷）
關稅與稅金成本
代購要注意
代購削價競爭嚴重，除非選品夠特別冷門
代購沒有7天鑑賞期，除非有瑕疵，但怕客人跳票通常會規定事先付款
需要留意報關稅以及後續課稅問題
須留意不同國家之運輸規定
所以代購好賺嗎？我的答案是：沒那麼好賺！綜合以上所花費時間成本，在激烈的競爭環境下「利潤空間小」，要找到獨特的選品邏輯、需要花時間讓客群產生信任及口碑，即使不是最便宜，也依然願意花錢省時間請你把關！
◎本文內容已獲LaVita Nomad授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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