房價失控！竹東晚1年買貴3成、這裡多付一輛保時捷

房價漲不停，讓央行繼3月升息後，6月再祭房市管制政策，到底有多誇張？根據591實價登錄統計，今年1~5月七都各行政區房價對比去年同期，漲勢最猛的新竹竹東，短短一年間漲幅高達3成。

統計漲幅前十名行政區，超過半數位於北台灣，顯示近一年北台灣房價有補漲趨勢，其中南港一年內單價就增加22萬元，若以購買30坪房屋計算，晚一年買房就得再多花600多萬元，相當於一輛保時捷豪華休旅車的價錢。

根據591統計，近一年七都房價漲幅最高的行政區由新竹竹東奪冠，繼竹北、東區房價飆漲後，受到外溢效應影響，周圍的蛋白區又以竹東漲勢最明顯，該區今年因造鎮案「星都匯D區」成交價站上5字頭，拉抬區域房價上漲逾3成。

漲幅第二名為高雄新興區，因開發早、屋齡高，且去年上半年未有新建案推案，因此房價基期相對低，今年則在預售屋交易帶動下，整體房價邁向3字頭行情。

近一年七都房價不再由中南部領漲，高基期的北市南港房價從84萬漲至106萬，一年漲22萬，年漲25%，排名第三。

591表示，主要是該區今年指標案「首泰大喆」成交價最高來到150萬元，緊追市中心房價，南港不僅有三鐵共構、東區門戶計畫，更坐擁南港軟體園區、中信金融園區等就業機會，房價扶搖直上。

桃園八德區漲幅排名第四，該區建設利多，包括桃園捷運綠線、大鶯豐德交流道、長榮醫院與捷運三鶯線延伸線等建設議題，交通便捷吸引雙北通勤族追捧。

第五名則是台中南區，歸功十三期重劃區今年正式推案，該區緊鄰雙鐵共構大慶站，加上雙國道、74號快速道等完善的道路系統，區域首案「惠宇拾山」站上6字頭，讓南區房價跳漲。

新竹新豐吸納不少竹科外溢買盤，又以明新重劃區新建案交易熱絡，帶動區域房價上揚，排名第六。

三民區為高雄人口居住密集地區，區內擁有多個熱門購屋商圈，包括後驛、高醫、科工館等，生活機能豐富，加上高雄輕軌還有興建中的捷運黃線以及高雄車站百億新都心計畫，房價穩步走升。

「山城一哥」豐原為台中市府積極打造的台中副都心，包括亞大醫療園區、國道四號豐潭段通車等建設利多下，吸引周邊后里科學園區、神岡工業區客群購屋，整體房價上看4字頭。

永和則為新北蛋黃區，由於素地稀少，新建案備受市場矚目，今年指標案「頂溪大苑」單價直逼百萬大關，對比去年同期單價增加逾10萬元，晚一年買房得多付出的成本相當驚人。

最後則是新竹湖口，該區受惠工業區大量就業人口，自住、投資需求強勁，房價一年間也有近2成漲幅。 七都近一年房價漲幅最高行政區 資料來源／591實價登錄 南港一年內單價增加超過20萬元。 圖／591房屋交易網提供

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