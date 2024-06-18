高市「梧州好室」社宅受理申請至7月16日 租金5390元約市價8折

國家住都中心興辦「梧州好室」社會住宅即起受理申請至7月16日止，最低月租金含管理費5390元起，一般戶約市價的8折，弱勢戶4折到7折不等，機會難得。 8月13日公告抽籤結果，最快10月可入住。

國家住都中心表示，梧州好室申請資格包括設籍高雄，或未設籍高雄，但在台南、高雄、屏東縣的南高屏生活圈就學或就業的民眾，家庭全年總收入不超過新台幣117萬元整，平均月所得不超過新台幣5萬467元整。

梧州好室社宅座落於高雄市前鎮區，鄰近光華夜市、三多商圈，有2所小學，生活機能便利；總戶數有98戶，有2房、3房、4房等三種房型，面積從21.7坪至26.4坪不等，選擇多元。一般戶租金約為市價8折，弱勢戶則依條件適用市價4折至7折的租金。

住都中心指出，「梧州好室」原是實踐大學高雄校區學生宿舍，捐贈國有財產署後轉作社會住宅，全棟均重新整修，補強結構並提高耐震能力。居家格局方正舒適，採光通風良好，配置1級能效冷氣、2級能效爐具與熱水器等節能家電，並裝設偵煙器等消防安全設施，物業管理也已到位，符合資格民眾可備全戶戶籍資料、財稅證明及特殊身分佐證文件，在時間內申請。

中央在各地興辦社會住宅，2023年直接興建戶數達9.5萬戶，2024年底預計直接興辦12萬戶。

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