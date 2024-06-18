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全福生技強化眼科藥物發展 今年第3季申請掛牌上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全福生技（6885）17日舉辦法人說明會，董事長林羣表示，全福在現有眼藥產品之外，日前董事會通過擬斥資4億元取得信力生技、碩德生技原自工研院授權取得的青光眼、及濕式黃斑部病變兩項眼滴劑新藥的開發權利轉移，及所有前期研究數據。

全福總經理徐文祺表示，此兩項產品已展開人體二期臨床試驗，預計今年第4季可公布數字，明年完成，後續規劃在台、美國進行臨床試驗。

林羣表示，透過多年的研究和努力，全福生技已經在眼科領域累積了豐富經驗及許多KOL(關鍵意見領袖)人脈，在充實產品線與核心實力的同時，優先擴大於眼科新藥的佈局。自信力生技、碩德生技取得兩項眼科藥物的開發權利及所有前期研究數據時，同時將向工研院取得這兩項的專屬授權契約的權利移轉，將開發治療前眼症新藥為主擴大至後眼治療，朝更完整治療後眼症的眼藥邁進。

林羣表示，此兩項新藥核心技術均榮獲國際新藥技術的肯定。濕式黃斑部病變眼滴劑可直達眼底病灶治療的精準傳輸技術，解決患者不需要到醫院讓眼睛打針，可以在家自己滴眼藥水即可治療，此技術拿下有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎(Edison Awards) 2023年銀牌獎殊榮，緊追在金牌獎莫德納（Moderna）之後。青光眼眼滴劑則在2024年拿到愛迪生金牌獎。

這兩個新眼滴劑已展開人體二期臨床試驗，取得初步人體藥效的驗證，後續將規劃分別在台灣與美國進行臨床試驗，加速新藥開發。

徐文祺表示，考量AMD臨床試驗需投入龐大的資金在臨床試驗，其實，這個胜肽可以發展很多適應症，會以開發時間較短、能先拿藥證為優先，現在規劃之後在美臨床會先申請治療血管性青光眼(NVG)，希望明年先看到結果。

徐文祺表示，進度均在預期之中。乾眼症新藥BRM421近日取得臨床試驗報告(CSR)後將送交FDA備查，同時完成新製劑配方改良及28天動物毒理試驗，預計今年第4季會再完成六個月動物長期毒理試驗，最快明年第2季啟動第二次三期臨床試驗。

治療神經營養性角膜炎新藥BRM424二期臨床試驗，待通過美國FDA試驗設計變更為開放性、隨機分配的劑量範圍試驗後，預期在今年第3季收治首位病人。最後，退化性關節炎新藥BRM521已透過結合AI技術加速篩選出五個優化新胜肽，將進行後續的細胞實驗及動物模型實驗之藥效篩選評估，持續進行新胜肽配方的初步安定性分析，目標明年申請IND。

BRM411(青光眼眼滴劑)與BRM412(濕式黃斑部病變眼滴劑) 二項新藥引入，加上既有產品線BRM421、BRM424、BRM521等臨床試驗持續推進，全福將努力推動為這些產品再創造價值。

林羣表示，未來會繼續進行有效策略性併購評估，針對開發晚期的產品，且與全福目前產品線相關領域的公司進行合作，積極推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注。同時，公司已規劃於今年第3季以科技事業送件，申請股票掛牌上市。

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