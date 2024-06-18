銀髮居住正義／老了住哪裡 高齡痛點多
明年台灣65歲以上老人將超過468萬人，每五人就有一人是長輩。實際上，變老的還有房子，這兩年台灣超過30年以上的老舊房屋比例超過半數，如今也有七成以上的老人家住在沒有電梯的老屋，這不符合居住正義。到底目前台灣老人的居住現況是什麼？未來如何朝幸福安居之路邁進？
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