海運缺櫃 衝擊汽車零組件廠出貨

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
海運供應鏈斷鏈危機衝擊來了，汽車零組件廠示警，短線出貨受到影響。 中新社
海運供應鏈斷鏈危機衝擊來了，汽車零組件廠示警，短線出貨受到影響。 中新社

海運供應鏈出現危機，汽車零組件廠示警，短線出貨受到衝擊。零組件龍頭廠東陽說，「零組件缺櫃，斷班的往事重演」。不過，業者強調，需求不弱但出貨會受影響，海運調度是否順暢，將是影響產業表現的變數之一。

零組件龍頭廠東陽總裁吳永祥指出，目前汽車零組件的市場需求強勁，東陽前五月營收成長逾10%，但現在的問題和疫情期間塞港問題一樣，不只是運價大漲，而且面臨缺櫃問題。

吳永祥說，近期恐有部分航班原定抵台，卻直接跳過台灣，海運問題勢必影響出貨，原本期待更高的成長幅度，後續成長動能有多少，必須觀察海運的壅塞狀況。

在營運方面，東陽指出，State Farm效益持續顯現，即使海運缺櫃可能限縮東陽全年成長幅度，但預期今年仍會創新高，維持兩位數成長。

吳永祥認為，以大陸為主力的OEM市場今年可望反彈，隨著愈來愈多國際車廠的電動車擴大規模，東陽OEM業務將為全年獲利助攻，明年會有更大幅度的成長。

東陽去年營收獲利創歷年同期新高且延續至今，即使進入淡季，也沒有淡季的氛圍，主要是疫情間全球汽車供應鏈斷鏈後延伸效應、美國State farm開放使用AM件效益顯現，以及汽車保有量增加、高通膨零件貴，推升AM件使用。

吳永祥表示，以往美國有保險公司採用非原廠件提供客戶換修，但並未全面。在前二大保險公司State Farm宣布全面採用非原廠外觀件提供客戶換修後，這項風潮在全美展開，效益持續擴大。原本東陽因土地空間有限，無法大規模供應，今年資本支出達42億元，在台南購置土地，作為擴大生產規模及增加產品品項之用，明年新廠啟用後，就有更大的成長空間。

此外，大陸汽車市場這段期間以電動車為主，且以大陸本地品牌為主力，但歐美車廠蓄勢待發，可望在明年有效搶攻市場，東陽的OEM業務也將明顯成長。OEM市場在今年底翻揚，明年東陽不只有AM市場的獲利，還有大陸OEM助攻，獲利前景更好 。

OEM 吳永祥 東陽

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