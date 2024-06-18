國光、WHO簽協議 躍流感疫苗生產重鎮
國光生技經過多年協商努力，日前與世界衛生組織（WHO） 完成「大流行性流感防範框架（PIP Framework）」下簽署標準材料轉讓協議2（SMTA2）。國光生技昨（17）日表示，簽下協議後，將成為WHO新型流感疫苗亞洲生產重鎮之一。
國光生技表示，這份協議旨在確保新型流感疫情全球大爆發時，WHO的合作疫苗廠及藥廠可以在第一時間取得WHO提供的病毒株，盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥物。
國光生技可在新型流感爆發大流行時，有能力供應疫苗以保護全球民眾安全，並承諾新疫苗開發後，捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球防疫。
近年來WHO因應大流行性新型流感防疫，為確保疫情爆發時能迅速取得疫苗，陸續選定世界上具有生產規模及產品外銷經驗的疫苗廠、和藥廠逐一商議及簽訂SMTA2。目前包括歐、美、亞洲共有14家廠商與WHO完成簽約，國光生技也成為第一家簽訂此協議的本土廠商。
國光生技說明，這份協議的重點是，當有新型流感爆發大流行疫情時，簽約合作廠商可以在第一時間取得PIP Framework提供的生物材料，進而開發生產新疫苗和藥品，廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例捐贈或低價供應給WHO。
國光生技指出，台灣並非WHO會員國，國光生技與WHO的協議在經過長期的協商，才能夠突破重重困難完成簽約，這項協議除可增進台灣在大流行時的防疫能力外，也同時承擔全球防疫夥伴的責任，建立與WHO的合作關係。
為與國際接軌，國光生技早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組（ IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 ，與法商賽諾菲（Sanofi）、荷商葛蘭素史克（GSK）等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員；國光生技同時也是WHO新型流感防範架構的合作夥伴，為台灣唯一加入的疫苗廠，對於迅速因應新型流感疫情及流感疫苗供應具有獨特優勢。
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