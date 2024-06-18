銀髮居住正義／新商業模式 尚未發展成熟

研究日本高齡友善住宅課題的學者陳政雄說：「在超高齡社會，有照顧的地方才是你的家。」對於「廣義的家」的服務內涵，台灣還需要儘快補足。

在日本，不少社區型的住宅會為不同健康程度的高齡者，提供包括在宅服務、居家照護、日間照顧等相關服務，甚至還有夜間到宅的24小時巡迴照護服務，細緻滿足超高齡化社會下的各種需求。

「我覺得台灣的服務營運商都還沒長出來！」資策會科技法律研究所分析師黃毓瑩嘆了一口氣，黃毓瑩曾協助內政部說服大樓裡的保全或物業業者，在既有業務之上，「順道」發展可以進到住戶屋子裡的生活協助業務，像是燈泡壞了、馬桶不通了可以協助整修，但「物業覺得太麻煩，無法交叉整合出全套的服務出來。」

明道大學代理校長林博文認為，台灣有那麼多物業管理公司在做大廈保全工作，應該最有條件發展成為營運商，只要附加新營業項目，擴及到提供對人的需求，再針對這些附帶服務收取管理費即可，例如將協助住戶接送長輩與叫車服務等串聯起來，就會產生新的商業模式，但是很可惜，這樣的想像，並沒有成真。

「關鍵原因，還是工作太繁瑣，利潤太薄了！」黃毓瑩直言。另外，用人也是大問題，林博文說，不論是大廈或社區裡的總幹事，物業管理公司的人員也好，「用平常薪資僱用，怎麼可能找得到提供附加服務的人！」台灣的銀髮產業距離市場化，還有很大的發育空間。

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