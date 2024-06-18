銀髮居住正義／推動市場化 避免世代對立

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北報導

過去一段時間，青年的居住正義，長期獲得政府與民間高度關愛的眼神，反觀台灣已經或正在邁入65歲高齡者定義的戰後嬰兒潮，則被認為是，享有台灣經濟高速成長果實的一群人，他們有房，有退休金，因此有人認為，不該再為他們的居住問題投入資源，真的是這樣嗎？

「我的觀點是，超高齡社會的每個人，必須要有居住正義，」明道大學代理校長林博文的立論基礎在於，人應享有居住環境的舒適與安全，以符合人性的自主與尊嚴，事實上，台灣的《老人福利法》第一條也載明要維持老人的尊嚴與健康。

他引述美國知名政治學者羅爾斯（John Rawls）影響深遠的「正義論」，將其主要論述「無知之幕」（Veil of Ignorance）概念引用到老人居住問題，他認為，不論是否屬於戰後嬰兒潮，身為一名老人，應該享有居住的自主性和尊嚴，如果社會無法提供，就不符合「正義」的原則。

「無知之幕」是一個社會思想實驗，當無知之幕落下，他們會屏蔽在自己原有的權力、社會地位、品味與技能之外，從而驅使他們從社會最不幸者的角度，來考慮問題和設計社會制度。

不過，林博文認為，除了少數需要政府特別照護的失能、失智老人，多數嬰兒潮世代的居住問題，不應動用社會福利資源，而是應透過市場機制解決，避免引起青銀世代對立。他舉例，很多長輩過去以較便宜的價格買到房子，很多青年今日則抱怨高房價讓他們住不起，這就是一種「相對剝奪感」，在歐洲對立得很嚴重。

他認為，健康老人的居住需求，應由市場解決，但對於一些臥床、無法行動自如、需要長照服務的高齡者，則屬於政府福利政策照顧的一環。針對前者，政府應努力藉由政策和市場，發展產業，但也應避免極度商品化可能產生的後果，既要維持市場秩序，又要兼顧消費者保護。

嬰兒 居住正義 明道大學

延伸閱讀

自殺人數增2.9% 列青壯年前三死因

衞福部：癌症42年列十大死亡首位 癌症死亡時鐘快14秒

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓逾8成員工年過5旬 老闆曝銀髮人才優勢

相關新聞

國光、WHO簽協議 躍流感疫苗生產重鎮

國光生技經過多年協商努力，日前與世界衛生組織（WHO） 完成「大流行性流感防範框架（PIP Framework）」下簽署...

銀髮居住正義／老了住哪裡 高齡痛點多

明年台灣65歲以上老人將超過468萬人，每五人就有一人是長輩。實際上，變老的還有房子，這兩年台灣超過30年以上的老舊房屋...

商業興觀點／大數據產業 三挑戰三機遇

在全球數位轉型的風潮下，大數據產業成為一個重要的焦點。隨著「工業4.0」的發展，製造業逐漸認識到資料、資訊和知識在決策中...

友善環境 創造卓越／接軌永續揭露準則 四重點

我國金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）於2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，積極推動永續資訊的...

海運缺櫃 衝擊汽車零組件廠出貨

海運供應鏈出現危機，汽車零組件廠示警，短線出貨受到衝擊。零組件龍頭廠東陽說，「零組件缺櫃，斷班的往事重演」。不過，業者強...

從寓言學管理／對應職能需求 設定行為目標

話說，一位進京應考的秀才和老農發生爭吵而鬧上公堂。縣令得知緣由後，重罰秀才二十大板。秀才委屈地說：「明明三七就是二十一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。