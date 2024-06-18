銀髮居住正義／推動市場化 避免世代對立

過去一段時間，青年的居住正義，長期獲得政府與民間高度關愛的眼神，反觀台灣已經或正在邁入65歲高齡者定義的戰後嬰兒潮，則被認為是，享有台灣經濟高速成長果實的一群人，他們有房，有退休金，因此有人認為，不該再為他們的居住問題投入資源，真的是這樣嗎？

「我的觀點是，超高齡社會的每個人，必須要有居住正義，」明道大學代理校長林博文的立論基礎在於，人應享有居住環境的舒適與安全，以符合人性的自主與尊嚴，事實上，台灣的《老人福利法》第一條也載明要維持老人的尊嚴與健康。

他引述美國知名政治學者羅爾斯（John Rawls）影響深遠的「正義論」，將其主要論述「無知之幕」（Veil of Ignorance）概念引用到老人居住問題，他認為，不論是否屬於戰後嬰兒潮，身為一名老人，應該享有居住的自主性和尊嚴，如果社會無法提供，就不符合「正義」的原則。

「無知之幕」是一個社會思想實驗，當無知之幕落下，他們會屏蔽在自己原有的權力、社會地位、品味與技能之外，從而驅使他們從社會最不幸者的角度，來考慮問題和設計社會制度。

不過，林博文認為，除了少數需要政府特別照護的失能、失智老人，多數嬰兒潮世代的居住問題，不應動用社會福利資源，而是應透過市場機制解決，避免引起青銀世代對立。他舉例，很多長輩過去以較便宜的價格買到房子，很多青年今日則抱怨高房價讓他們住不起，這就是一種「相對剝奪感」，在歐洲對立得很嚴重。

他認為，健康老人的居住需求，應由市場解決，但對於一些臥床、無法行動自如、需要長照服務的高齡者，則屬於政府福利政策照顧的一環。針對前者，政府應努力藉由政策和市場，發展產業，但也應避免極度商品化可能產生的後果，既要維持市場秩序，又要兼顧消費者保護。

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