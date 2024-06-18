銀髮居住正義／銀髮族難安居 雙老困境浮上檯面

生而為人，都應該享有居住的自主性和尊嚴，如果社會無法提供，就不符合正義原則。台灣明年將步入超高齡社會，適合健康與亞健康老人居住的銀髮宅數量卻很少、服務也有限，難以安老已成社會危機。

一對年近九旬，在傳播界頗知名的大學教授夫婦，去年在學生力勸下試住某養生村，免得長期「老老照顧」稍有差池，但是還沒住滿一個月，兩人便倉惶「逃回」台北市仁愛路的住家。他們說：「最受不了每天時間一到，就要早早下樓排隊吃飯！」趕集似的團居生活，讓兩人適應不良。

在花蓮富里鄉的小村子，只能彎腰走路的吳奶奶已經八十好幾了，她的子女都在北部打拚，一個人住在通往六十石山小路旁的平房裡。孤獨的她，天晴時就坐在前院的籬笆樹下，等待久久才路過的鄰居，只為找人說上幾句話。「去年那次颱風怕淹水，我還幫吳奶奶轉移到安全的地方！」當時擔任村裡巡守隊長的蔡盛通說。

2025年台灣將步入超高齡社會，超過65歲以上的老年人將達470萬人、占比20%，也就是每五人就有一個是老人。另據內政部統計，今年第1季，全台屋齡超過30年的老舊房屋有483.2萬戶，老屋比率直達52.4%，但是，這還只是全台平均數，以老教授所在的台北市為例，老屋比率突破七成，其中一半是五層樓以下沒有電梯的老舊住宅。

台灣逾65歲以上人口統計與推估

居住韌性不足

老人住老屋，雙老困境下的銀髮族難以安居，成為不少家庭的共通性困擾。即便健康的老人家願意轉移陣地，另覓新住所開啟第三人生，眼下會碰到問題，也包括，市場有多元、足夠且平價的選擇嗎？銀髮宅需要特別考慮的硬體設計與細膩的居家服務是否到位？這些問題，對老人居住韌性考驗日益沉重。

「老人居住問題不能簡化為福利問題，」無齡創意執行長柳智升直言，人口老化如同難以反轉的慢性病，要與之共存，就得跳脫既有框架。首先，政府不應將所有65歲以上的人都納入照顧族群，「這樣才能讓最需要被照顧的人，得到照顧資源。」

柳智升是「幸福久久窩」的經營者，他在台北捷運中山站附近推動全齡宅，透過「以租安老」的社會創新實驗，幫助高齡者換屋、租屋，取得安老住所。

這是觀念上的大翻轉，根據統計，台灣四百多萬老人中，有失能、失智、臥病等照顧需求的人，約有5%，此外，目前申請政府長照2.0補助的老人家，則約有10%，「這15%的長者，要靠政府的長照服務與機構來滿足，但另外85%的健康、亞健康長者，則應透過市場來服務他們。」明道大學代理校長林博文說。

「銀髮宅是政府要迫切處理的課題，處理不好，社會壓力會升高，也會衍生更多的高風險。」剛卸下內政部政務次長，轉任國家住都中心董座的花敬群建議，政府應從國安角度看待高齡居住問題，預防風險擴大。

「我要給你們一個樂觀的訊息，」有別不少專家憂心忡忡看待老人居住議題，資策會科技法律研究所分析師黃毓瑩卻從不同角度分析，台灣65-75歲的嬰兒潮世代，歷經了台灣經濟起飛，他們是財富累積最多的一群人，當他們邁向高齡，也將為銀髮產業注入豐厚的動能，「現在起，將是台灣真正推動高齡產業的起跑點！」

近十年老屋比率

產業政策空白

黃毓瑩此話不假，市場也早有反應。享有盛名的長庚養生文化村，在歷經20年虧損，財務終於在今年打平，養生村主任杜素珍說，「疫情結束後，去年起，（住宿）需求大爆發，我們準備三年內儘快開出500間房」。長庚養生村早年規畫容納4,500名住戶，卻是走了20年才住滿1,000人，如今銀髮住宿需求升溫，還有近2,000人等待入住。

市場浮現高齡居住需求的另一明證，也在於，新進參與者變多了。

例如，知名的捷運聯開宅業者日勝生，將事業延伸至鎖定銀髮族的康養地產服務，旗下苦心經營五年的樂陶居中和館，今年開始盈利，除了出租，日勝生也推動另一品牌「日初不老莊園」，提供附帶康養服務的出售型樂齡宅。台灣房屋在新竹關西的亞洲健康智慧園區，同樣也以帝寶級的養老宅作為號召。另外，像柳智升這樣的「社會實驗家」也不少，有人主攻青銀共居，也有像中化銀髮總經理李宗勇另闢蹊徑，專攻服務，試圖為不同階段的高齡者帶進不同服務。

這場鎖定高齡者居住問題的「寧靜革命」正要開始，黃毓瑩直言，從市場角度來看，政府政策太慢，高齡友善住宅的名稱法源不明，政策扶植對象也不清楚。雙連安養中心前執行長蔡芳文，曾受邀為總統賴清德撰寫希望工程建議，他說，「像長照政策五年才檢討一次，總統一任四年，根本趕不上！」當銀髮海嘯襲來，高齡者還有多少個五年可以等？

65歲以上需要被照顧者

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